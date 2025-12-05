조기숙 이화여대 명예교수 솔로 공연 ‘발레 동작의 혁신’ 9일 개최

조기숙 이화여대 무용과 명예교수(66)가 솔로 공연 ‘발레 동작의 혁신! 새로운 메소드를 탐구하다’로 9일 오후 7시 반 서울 금천구 금천뮤지컬센터 무대에 오른다. 이번 공연은 조기숙 컨탬포러리발레단(K_CB)에서 마련했다.
조 명예교수는 “몸이 머무는 ‘사이공간(in-between)’에 집중하며 감지되는 몸의 흐름, 파동, 움직임을 담은 작품을 비롯해 자궁과 단전에서 나오는 에너지가 발레 동작을 어떻게 변화시키는지 탐구한 작품을 선보인다”고 밝혔다.
그는 “내 몸은 클래식 발레를 하기에는 약점이 많아 내 몸에 맞는 발레를 찾기 위해 애썼다. 난 작지만 단단한 몸통이 있고 땅에서 가까워 땅의 기운을 더 잘 가져올 수 있다. 자궁과 단전에 기운을 모아 그 에너지로 몸통을 움직이며 발레의 동작들이 어떻게 변화되는지를 탐구했다”고 말했다.
조 명예교수는 창작 발레 30편 이상의 안무를 짰다. 그는 이번 공연에 대해 “한국적 발레를 구축하기 위해 메소드를 개발한 것을 보여줄 예정이다. 무대에서 선보인 메소드가 한국적 발레를 대중화하고 국제화하는데 활용됐으면 좋겠다”고 밝혔다.
손효림 기자 aryssong@donga.com
