내일부터 네이버·토스에서도 실손보험 청구 가능

28일부터 네이버와 토스를 통해 병원 진료를 예약하면 실손보험까지 한 번에 청구할 수 있다.
금융당국은 27일 “28일부터 별도의 앱(애플리케이션) 설치와 회원 가입 없이 네이버와 토스를 통해 실손보험 청구 전산화 서비스(실손 24)를 이용할 수 있다”고 안내했다. 실손보험 청구 전산화는 소비자(보험계약자)가 요청하면 요양 기관(병의원, 약국)이 보험금 청구 서류를 보험회사에 전송하는 제도다. 정부는 실손 24의 인지도를 올리고 소비자를 만족시키기 위해 대형 플랫폼 서비스와 연계하는 방안을 추진했다.
실손 보험계약을 보유했다면 네이버와 토스에서 실손보험 가입 보험사 조회부터 보험금 청구까지 모든 과정을 진행할 수 있다. 금융당국은 “플랫폼 내에서도 기존 실손 24와 같이 높은 수준의 보안이 그대로 적용된다”고 설명했다.
네이버와 토스도 병원 예약부터 보험금 청구까지 ‘원스톱’으로 처리할 수 있는 다양한 기능을 확대할 계획이다. 소비자가 온라인 플랫폼에 등록한 신용카드 등 결제 수단으로 실손 24 연계 병원에서 결제할 때는 플랫폼이 ‘보험금 청구 알림’을 보낸다. 소비자가 보험금 청구를 빠뜨리지 않도록 지원하는 취지다.
보험개발원은 네이버와 토스를 통해 실손 24 보험금 청구를 완료하면 소비자에게 네이버페이·토스 포인트 3000원을 지급하는 이벤트를 내년 2월 28일까지 진행한다.
