“아무리 닦아도 흐릿”…‘안경’ 수명 갉아먹는 최악의 습관 5 [알쓸톡]

안경을 쓰는 사람에게 렌즈 얼룩은 하루에도 수차례 마주치는 골칫거리다. 그러나 아무 생각 없이 닦다 보면 오염이 더 넓게 번지기 쉽고, 잘못된 관리가 렌즈 코팅 손상으로 이어질 수 있어 주의가 필요하다.
26일 일본 생활 매체 힌트팟(HintPot)에 따르면, 안경 브랜드 Zoff는 “안경 관리 습관이 시야와 제품 수명을 좌우한다”고 전했다.
안경은 시력 보정뿐 아니라 자외선 차단과 패션 아이템 역할까지 맡는 만큼, 온종일 얼굴에 닿아 있어 오염에 취약하다. 땀과 피지, 화장품 찌꺼기는 렌즈 표면에 미세한 흔적을 남기며, 그 틈에 먼지와 이물질이 달라붙어 시야가 점점 흐려진다.
코에 잘 맞지 않는 착용 습관으로 속눈썹이 스치면 오염이 반복되고, 코팅이 노후한 제품은 얼룩이 더 쉽게 남는다. 겉보기엔 멀쩡해도 뿌연 잔흔이 시선을 방해해 눈의 피로를 키우게 된다.
Zoff는 당장 멈춰야 할 ‘잘못된 안경 관리 습관’ 5가지를 가이드로 제시했다.
△ 옷자락·수건·티슈로 문지르기 : 거친 섬유가 미세 흠집을 유발
△ 알코올·강한 소독 티슈 사용 : 화학 성분이 코팅을 손상
△ 오염된 안경 닦이 반복 사용 : 얼룩을 다시 도포
△ 알칼리·산성 세제로 세척 : 변색 위험, 중성세제 소량만 권장
△ 뜨거운 물 사용 : 열에 취약한 렌즈와 코팅 파손 가능
가장 바람직한 관리법은 35℃ 안팎의 미지근한 물로 헹군 뒤, 중성세제를 극소량 사용해 부드러운 천으로 마무리하는 방식이다.
또 착용하지 않을 때 케이스에 보관하고, 직사광선이나 자동차 내부처럼 고온 환경을 피하는 등의 사소한 습관이 제품 수명을 크게 늘린다. 시야가 자꾸 희뿌옇게 느껴진다면, 지금 당장 안경 닦는 습관부터 점검해 볼 때다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0