집념과 환상의 손흥민 ‘원맨쇼’…美 도전, 8강 골포스트서 멈췄다

‘슈퍼 소니’ 손흥민(33·LA FC)이 집념의 추격 골과 그림 같은 프리킥 동점 골을 터뜨렸지만 승부차기에서의 안타까운 실축으로 2025시즌 메이저리그사커(MLS) 우승 도전을 8강에서 마감했다.
로스앤젤레스(LA) FC는 23일 열린 밴쿠버와의 MLS컵 플레이오프(PO) 서부 콘퍼런스 준결승(8강) 방문경기에서 연장전까지 2-2로 비긴 뒤 승부차기에서 3-4로 졌다. 멀티 골을 작성하며 팀을 연장전으로 이끌었던 손흥민은 팀의 탈락이 확정되자 끝내 고개를 떨궜다.
서부 콘퍼펀스 3위 LA FC는 2위 밴쿠버에 전반전에만 2골을 내주며 끌려갔다. 전반 39분 밴쿠버의 엠마누엘 사비(28·미국)가 LA FC 골키퍼 위고 요리스(39·프랑스)의 키를 살짝 넘기는 절묘한 슈팅으로 골망을 흔들었다. 밴쿠버는 전반 추가시간 코너킥 상황에서 토마스 뮐러(36·독일)의 헤더가 요리스의 손에 맞고 나오자 마티아스 라보르다(26·우루과이)가 오른발로 밀어 넣어 추가 골을 터뜨렸다. ‘흥부 듀오’ 손흥민과 드니 부앙가(31·가봉)를 앞세운 LA FC는 전반전에 유효슈팅을 한 개도 만들어내지 못했다.
후반전 LA FC의 반격을 이끈 선수는 손흥민이었다. 후반 15분 손흥민은 집념으로 추격 골을 터뜨렸다. 손흥민은 페널티박스 안에서 팀 동료 앤드루 모란(22·아일랜드)이 헤더로 떨어트린 공을 오른발 슈팅으로 연결했다. 이 슈팅이 상대 골키퍼의 손에 맞고 나오자 손흥민은 다시 슈팅을 했는데 이번엔 상대 수비수가 몸을 던져 막아냈다. 손흥민은 포기하지 않고 세번째 슈팅을 해 기어코 골망을 흔들었다.
1-2로 패색이 짙었던 후반 추가시간 손흥민은 환상적인 프리킥으로 경기를 원점으로 돌렸다. 손흥민은 부앙가가 얻어낸 프리킥의 키커로 나섰다. 손흥민이 오른발로 감아 찬 공은 골대 왼쪽 상단 구석에 꽂혔다. ‘MLS 올해의 골’로 선정된 손흥민의 8월 댈러스전 프리킥 골과 궤적이 비슷했다. 손흥민은 14일 A매치 볼리비아전에서도 비슷한 위치에서 프리킥 득점을 성공시켰다.
손흥민의 극적인 동점 골로 양 팀은 연장전에 돌입했다. 밴쿠버는 퇴장과 부상 등으로 연장 후반전엔 9명이 싸웠다. LA FC는 수적 우세 속에 쉴 새 없이 밴쿠버의 골문을 두드렸지만, 골 결정력 부족으로 득점에 실패했다.
결국 연장전까지 2-2로 마친 양 팀의 승부는 승부차기로 가려졌다. LA FC의 첫 번째 키커로 나선 손흥민의 슈팅은 오른쪽 골포스트를 맞고 나와 득점으로 연결되지 않았다. LA FC는 2명이 실축하면서 밴쿠버에 승부차기에서 3-4로 패했다.
올해 8월 토트넘(잉글랜드)을 떠나 LA FC로 이적한 손흥민의 2025시즌은 이날 막을 내렸다. 손흥민은 토트넘에서 뛴 올해 5월 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그에서 프로 첫 우승을 달성한 뒤 미국 무대로 이적해 새로운 도전에 나섰다. MLS에 빠르게 적응한 손흥민은 정규 리그 9골 3도움, PO 3골 1도움을 기록했다.
