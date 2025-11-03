이공계 석·박사 10명중 4명 “3년내 해외 이직 고려”

한국의 석·박사급 이공계 인력 10명 중 4명이 외국으로 떠날 의향이 있거나 실제로 해외로 떠날 준비를 하고 있는 것으로 조사됐다. 특히 20~30대 등 젊을수록 해외로 눈을 돌리는 것으로 나타났다. 경제적 보상과 연구 환경 등의 측면에서 불만이 크기 때문이다.
3일 한국은행의 ‘BOK 이슈노트: 이공계 인력의 해외 유출 결정 요인과 정책적 대응 방향’에 따르면 한국에 체류 중인 우리나라 이공계 석·박사급 1916명을 대상으로 설문한 결과 총 42.9%가 “향후 3년 내 외국 이직을 고려하고 있다”고 답했다. 해당 인력 중 5.9%는 구체적 외국 이직 계획을 수립했거나 현재 인터뷰 등을 진행 중이었다. 해당 연구는 한국은행이 한국과학기술정보연구원과의 협조로 국내외 이공계 인력 2700여 명을 대상으로 설문조사를 실시한 후 그 결과를 분석한 내용이다.
특히 상대적으로 젊은 층에 속하는 20~30대 인력들의 해외 이탈 가능성이 컸다. 연령대별로 살펴보면 20대가 72.4%, 30대가 61.1%로 10명 중 6~7명이 해외로의 이직을 고려하고 있었다. 이어 40대가 44.3%, 50대가 33.1%, 60대가 23.9%로 적지 않은 숫자가 해외로의 이직을 고려하고 있었다. 실제로 계획을 세우고 있는 인력의 비율 또한 30대가 10.4%, 20대가 10.3%로 다른 나이에 비해 가장 높았다.
이공계 인력들이 이같이 해외 이직을 희망하는 이유는 66.7%(1~3순위까지 합)가 금전적 이유 때문이었다. 이어 연구 생태계·네트워크(61.1%)와 기회 보장(48.8%)·자녀 교육(33.4%)·정주 여건(26.1%)이 그 뒤를 이었다. 또 해외 이직 요인의 영향을 실증 분석한 결과에 따르면 소득·고용안정·승진 기회 만족도가 ‘보통’에서 ‘만족’으로 개선(5점 척도 기준 1단위 상승)되면 해외 이직 확률은 각각의 분야에서 4.0%포인트, 5.4%포인트, 3.6%포인트 낮아지기도 했다.
이에 한은은 우수 인재 확보를 위한 금전적 보상 체계를 혁신해야 한다고 주장했다. 연구개발(R&D) 투자 실효성 강화와 기술창업 기반 확충 및 전략기술 개방을 통한 혁신 생태계 확장을 정책의 핵심 방향으로 제시하기도 했다. 최준 한은 거시분석팀 과장은 “이공계 인재의 해외 유출을 막기 위해 무엇보다 성과에 기반하고 유연한 임금·보상 체계로 바꿔야 한다”며 “정부도 인적자본 투자에 세제 인센티브와 제도적 지원을 강화해야 할 것”이라고 말했다.
댓글 0