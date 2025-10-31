미래에셋그룹, 국내외 총 114명 임원 승진 인사 발표

미래에셋그룹 연말 승진인사 발표
미래에셋그룹은 31일 국내외 계열사 총 114명의 임원 승진 인사를 단행했다고 밝혔다. 미래에셋은 이번 인사를 ‘미래에셋 3.0’ 시대를 여는 출발점이라고 소개했다. 인공지능(AI)과 디지털 전환, 글로벌 시장 확장 등 그룹의 핵심 사업 영역의 경쟁력을 강화하는 것에 방점을 두고 차세대 리더를 선발했다. 여성과 1980년대생 젊은 임원의 발탁도 있었다.
다음은 미래에셋그룹 승진 임원 인사 명단이다.
◇미래에셋증권 ＜승진＞ ▽전무 △Product Trading 본부 최선민 ▽상무 △AI Science팀 진정혁 △트레이딩플랫폼본부 양상철 △IT지원팀 김점수 △디지털PB본부 김상화 △서대구WM 도준형 △도곡WM 장성주 △투자센터대전WM 김용우 △천안아산WM 홍수오 △연금솔루션본부 정진성 △상품컨설팅본부 김진호 △대체자산운용본부 함성민 △Equity Sales팀 주용석 △기업금융2본부 이홍석 △경영인프라본부 이정훈 △미래에셋증권 홍콩법인 손성임 ▽이사 △매매팀 김준환 △인프라관리팀 최종상 △디지털마케팅팀 박근철 △패밀리오피스WM팀 백봉석 △인천WM 방은영 △순천WM 장선화 △투자센터평촌WM 김혜현 △투자센터압구정WM2팀 박현민 △동래WM1팀 김태원 △투자센터여의도WM3팀 이상창 △투자센터테헤란밸리WM2팀 이미란 △The Sage 패밀리오피스2팀 김정진 △투자센터광주WM3팀 이주진 △연금RM1부문RM1본부RM1팀 안조홍 △연금RM1부문RM2본부RM1팀 김기홍 △연금RM2부문RM2본부RM2팀 우재형 △연금RM3부문RM1본부RM1팀 심이섭 △고객자산배분본부 박인우 △대체운용1팀 장길수 △RP운용팀 신동관 △해외채권상품운용팀 신진영 △Passive LP팀 이종열 △Passive Strategy팀 김홍철 △기업금융1본부IB3팀 강민제 △대체투자금융2팀 김승진 △멀티솔루션1팀 조준상 △전략팀 김범헌 △결제본부 노승진 △ESG&IR팀 신동호 △준법지원팀 조영우 △HR지원팀 이지환 △금융소비자보호팀 김경호 △기업금융심사1팀 신지원 △고객센터 문치봉 △ 미래에셋증권 홍콩법인 정재원
◇미래에셋자산운용 ＜승진＞ ▽전무 △해외펀드솔루션본부 송진용 △채권운용1본부 최진영 ▽상무 △인프라투자3본부 박재영 △투자개발본부 최진혁 △연금전략본부 김정욱 △Investment&Product본부 박구빈 △전략채널본부 김형우 △투자솔루션2본부 김승규 △ OCIO자문본부 정성진 △컴플라이언스1본부 김형민 △감사실 강상신 ▽이사 △투자2팀 김태성 △전략운용본부 이상명 △포트폴리오전략팀 김윤정 △브랜드전략본부 조혜린 △법무1팀 이원보 △디지털전략본부 노시희 △전략채널팀 박상우 △마케팅2팀 김시현 △마케팅1팀 이형욱 △전략운용본부 유성민 △리스크관리1본부 송시형
◇미래에셋생명 ＜승진＞ ▽상무 △홍보실 황병욱 △IT본부 박세일 △연금영업2본부 정현영 △연금영업지원본부 박성철 △정보보호팀 하용 △채널전략본부 유형창 △대체투자실 이우진 ▽이사 △GA영업2본부 윤성훈 △언더라이팅본부 엄미리
◇미래에셋캐피탈 ＜승진＞ ▽전무 △멀티금융본부 김재홍 ▽상무 △투자금융2팀 조범진 ▽이사 △금융소비자보호본부 김진용 △재무팀 김혜진
◇미래에셋벤처투자 ＜승진＞ ▽전무 △벤처투자3본부 김경모
◇에너지인프라자산운용 ＜승진＞ ▽이사 △운용1팀 선욱상
◇YKD ＜승진＞ ▽이사 △세이지우드여수 이준철
한재희 기자 hee@donga.com
