경찰, 양평 공무원 유족에 유서 원본 열람·사본 제공

  • 입력 2025년 10월 13일 16시 54분

국과수 부검 “범죄 혐의점 없음”

양평군청 청사
김건희 특검(특별검사 민중기)에 출석해 ‘양평 공흥지구 개발 특혜 의혹’과 관련된 조사를 받은 뒤 숨진 양평군 공무원의 시신 부검이 13일 진행됐다.

국립과학수사연구원은 이날 오전 경기남부경찰청의 의뢰로 실시된 양평군 50대 면장(사무관) A 씨를 부검한 결과, ‘타살 등 범죄 혐의점이 없다’라는 1차 구두 소견을 경찰에 전달했다.

경찰이 요청한 유서에 대한 필적 감정 결과도 최종 감정서와 함께 나올 것으로 보인다.

경찰이 그동안 유족에게조차 공개하지 않아 논란이 됐던 A 씨의 유서에 대해서도, 이날 유서 필적 감정 직전에 유족에게 공개했다. 경찰은 그동안 사망 당일인 10일 필적 확인을 위해 유족에게 유서를 보여줬다고 해명했지만, 논란은 사그라지지 않았다.

양평경찰서 전경. 홈페이지 캡처
A 씨가 사망 현장에 남긴 유서는 노트 20여 장 분량으로, 일기 형식으로 써 내려갔다. 특검에서 조사를 받았다는 내용과 함께 ‘힘들다’ ‘괴롭다’ 등의 심경이 담겼다. 유족이 경찰에 유서를 좀 더 꼼꼼히 보고 싶다고 먼저 요청했고, 열람 과정에서 분량이 많은 점 등을 고려해 사본을 제공한 것으로 알려졌다.

경찰은 A 씨의 사망에 관한 경찰의 수사가 마무리되면, 유서를 포함한 고인의 물품을 유족에게 인계할 예정이다.

A 씨는 공흥지구 개발 특혜 의혹 수사를 위해 추석 연휴 하루 전인 이달 2일 특검에 피의자 신분으로 소환됐다. A 씨는 2016년 양평군청에서 개발부담금 관련 업무를 맡았다.

A 씨의 동료들은 연휴가 끝난 직후인 10일 혼자 사는 A 씨가 출근하지 않고 연락도 되지 않자, 집으로 찾아갔다가 숨진 A 씨를 발견해 경찰에 신고했다.

조영달 기자 dalsarang@donga.com
