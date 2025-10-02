SK렌터카, 탄산수 ‘제주톡쏘다’ 신제품 행사 실시

SK렌터카는 제주 이용 고객 대상으로 ‘제주톡쏘다’ 출시를 기념한 샘플링 행사를 실시했다고 2일 밝혔다.
한울앤제주의 제주톡쏘다는 제주 용암해수 미네랄을 함유한 탄산수다. 고탄산의 짜릿한 청량감을 제공하는 것이 특징이다. 제주의 깨끗한 물을 사용해 제주 여행의 감성을 한층 강화했다.
이번 행사는 ‘제주도, 나만의 쉼표 여행지로 톡쏘다’라는 콘셉트로 진행됐다. SK렌터카 제주 이용 고객에게는 차량 1대당 ‘제주톡쏘다’ 탄산수 2캔이 제공된다. 또 제주 여행 중 제품과 함께한 사진을 SNS에 올리면 추첨을 통해 워커힐 상품권과 제주맥주 굿즈패키지, 스타벅스 기프티콘이 제공된다.
SK렌터카는 한울앤제주와 이번 샘플링 행사 이후에도 협업을 이어간다. 11월에는 제주맥주 양조장 투어 및 맥주 4종 샘플러 시음을 함께 즐길 수 있는 30% 할인 쿠폰을 제공해 고객들의 브랜드 체험을 지속적으로 확대할 계획이다.
SK렌터카 관계자는 “제주 렌터카 이용객을 대상으로 한 체험형 마케팅은 제품 인지도 제고와 구매 진작에 탁월한 효과가 있다”며 “앞으로도 차량 대여를 넘어 다양한 기업과 협업을 통해 고객에게는 차별화된 브랜드 경험을 제공하고 기업에는 신제품 테스트 베드로 활용할 수 있는 효과적인 마케팅 플랫폼을 제공해 나갈 것”이라고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0