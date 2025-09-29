아날로그로 돌아간 관가…결재판 들고 뛰고, 민원 수기 작성

대전 국가정보자원관리원(국정자원) 전산실 화재로 멈춘 정부 전산망이 일부 복구됐지만, 공직 업무 핵심 시스템인 ‘온나라시스템’은 여전히 마비 상태인 것으로 파악됐다. 전자결재가 막히자 공무원들은 결재판을 들고 청사를 오가며 서류를 결재받는 등 사실상 아날로그 시대로 회귀한 풍경이 공공기관 곳곳에서 목격됐다.
29일 낮 12시 기준 화재로 마비된 647개 시스템 가운데 62개만 복구됐다. 행안부 정부디렉토리시스템, 문서유통시스템, 복지부 보건의료빅데이터, 기재부 디지털예산회계시스템 등 주요 기능이 정상화됐지만, 대부분의 시스템은 여전히 작동하지 않고 있다. 정부는 전체 시스템의 완전 복구까지 약 4주가 걸릴 것으로 보고 있다.
가장 큰 문제는 정부 전 부처의 문서 작성·결재·메일을 통합 관리하는 온나라시스템이다. 중앙재난안전대책본부(중대본)는 “온나라시스템이 멈추면서 공문 발송과 결재, 부처 간 협조 절차가 사실상 올스톱 상태”라고 설명했다. 국무총리비서실과 국무조정실 내부망 ‘프라임넷’과 홈페이지 역시 접속이 불가능하고, 장기 복구 대상 시스템(96개)에 포함돼 상당 기간 장애가 이어질 전망이다.
행안부는 업무연속성계획(BCP)에 따라 각 부처에 임시 매뉴얼을 배포했다. 공무원들은 기안과 결재를 손으로 작성해 수기 처리하고, 문서 등록·관리는 ‘임시 문서등록대장’에 직접 기록한다. 공문 송신은 팩스·우편·직접 방문으로 대체된다. 한 중앙부처 직원은 “내부 메신저와 메일까지 멈춰 USB를 들고 부서를 오가며 자료를 주고받고 있다”며 “평소 10분이면 끝날 일이 반나절씩 걸리기도 한다”고 말했다.
일선에서는 업무 지연이 심화되고 있다. 한 정부 관계자는 “결재는 물론 민원인의 민원 내용까지 수기로 작성해 대면 보고를 하고 있다”며 “결재권자가 자리를 비우면 다음 날 다시 찾아가야 하는 상황”이라고 전했다. 또 다른 관계자는 “위로 올라갈수록 결재가 쏠리면서 병목이 생긴다”며 “급하지 않은 문서는 일단 기다리자는 분위기”라고 말했다. 해양경찰청 소속 한 경관은 “수기 결재는 20년 전 이후 처음 해본다”며 “상급자를 직접 찾아다니며 결재를 받는 모습이 꼭 2000년대 초반으로 돌아간 것 같다”고 했다.
부처별 개별 업무에도 차질이 이어지고 있다. 공정거래위원회는 문자 전송, 주소 검색 등 일부 기능에 오류가 발생했으며, 주소 검색은 아직 복구되지 않았다. 농림축산식품부는 공익직불금 지급 대상 농업인의 자격 검증 기간을 다음 달 15일까지 연장했다. 행안부 시스템 마비로 개별 검증이 늦어졌기 때문이다. 광주경찰청은 이날 오전까지 국가수사본부 명의 수사결과 통보와 출석 요구 등 ‘퀵스’ 카카오톡 통보가 중단됐다가 오후에야 정상화됐다고 밝혔다. 다만 우편 통지는 여전히 작동되지 않아 형사사법 절차에도 지연이 빚어지고 있다.
국감 시즌을 앞둔 국회도 비상이다. 한 국회 보좌진은 “부처에 요청한 국감 자료가 도착하지 않고 있다”며 “급한 자료는 직접 담당자를 만나러 가야 하는 것 아니냐는 말까지 나온다”고 전했다.
정부 관계자는 “온나라시스템을 비롯한 핵심 시스템의 조기 복구에 총력을 기울이고 있다”며 “국민 불편과 행정 공백이 최소화되도록 24시간 복구 작업을 진행 중”이라고 말했다.
임재혁 기자 heok@donga.com 이소정 기자 sojee@donga.com 세종=김수현 기자 newsoo@donga.com 인천=공승배 기자 ksb@donga.com
