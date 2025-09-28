롯데, 해외 우수 현지직원 대상 ‘글로벌 컨퍼런스 for G-LIFT’ 진행

롯데그룹이 해외 우수 현지 직원을 대상으로 ‘2025 롯데 글로벌 컨퍼런스 for G-LIFT’를 열었다고 28일 밝혔다.
글로벌 컨퍼런스는 글로벌 차세대 리더 육성을 목표로 2023년부터 진행 중인 프로그램이다. 팀장부터 법인장까지 직급에 맞는 교육 과정을 운영하며 지금까지 111명이 수료했다.
올해는 15개 계열사에서 선발된 우수 현지 직원 33명이 참가했다. 이들은 이달 22일부터 5일간 롯데월드타워와 롯데인재개발원 오산캠퍼스 등에서 이론과 실무 교육을 받았다. 교육 과정에는 성과 창출을 위한 리더십 및 커뮤니케이션 역량 강화, 기업가 정신, 롯데그룹의 이해, 비즈니스 케이스 분석 및 실습 등이 포함됐다.
개막 행사에는 신유열 롯데지주 미래성장실장이 참여해 직원들을 격려했다. 신 실장은 “롯데그룹의 발전을 위해 글로벌 사업 성과는 가장 중요한 전략 중 하나”라며 “여러분이 글로벌 비전을 실현하는 핵심 리더이자 그룹 미래를 만들어가는 주역”이라고 했다.
김다연 기자 damong@donga.com
