대한법률구조공단, 저소득 체육인 대상 법률지원 업무협약

한법률구조공단(이사장 김영진)이 19일 서울올림픽파크텔에서 국민체육진흥공단(이사장 하형주), 대한체육회(회장 유승민), 대한장애인체육회(회장 정진완)와 ‘저소득 체육인 대상 법률지원’을 위한 업무협약을 체결했다.
협약식에는 김영진 이사장을 비롯한 협약기관의 기관장들이 참석하여 체육인에 특화된 법률서비스 발굴 및 지원으로 체육인의 권익 보호를 위한 상호 협력 의지를 다졌다.
이번 협약을 통해 경제적 어려움으로 법의 보호를 충분히 받지 못했던 저소득 체육인은 앞으로 대한법률구조공단의 법률상담, 소송지원, 법문화교육 등 다양한 법률지원을 받게 된다. 이는 체육인이 경기 외적인 문제에서도 안심할 수 있는 법률복지 기반 마련이라는 점에서 의미가 크다.
김영진 공단 이사장은“이번 협약은 저소득 체육인들에게 새로운 희망을 열어주는 중요한 출발점”이라며, “앞으로도 협약기관과 긴밀히 협력해 지원대상을 적극적으로 발굴하여 맞춤형 법률서비스를 제공함으로써, 저소득 체육인의 권익 보호에 최선을 다하겠다”고 말했다.
박태근 기자 ptk@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0