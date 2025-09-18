SK스토아 방송화면 개편…“AI 기반 실시간 소통 적용”

SK스토아는 업계 최초로 인공지능(AI)과 실시간 양방향 소통(인터랙션)을 적용한 방송화면 전면 개편을 단행했다고 18일 밝혔다.
SK스토아 관계자는 “기존 데이터홈쇼핑의 구조적 한계였던 녹화 방송이 아닌 AI 기반 양방향 소통 기능을 도입해 고객 경험을 강화했다”고 설명했다.
지난해 첫 선을 보인 AI쇼호스트를 고도화하며 실시간 메시지 입력에 따른 음성 생성과 립싱크가 가능해졌다. 방송 상황에 맞춰 캐릭터의 동작·시선·표정을 자연스럽게 제어·변화할 수 있다. 실시간 양방향 소통 기능도 강화했다. 라이브톡, 상품 문의, 주문 현황 확인, 경품 추첨 등 다양한 기능을 통해 고객이 직접 방송에 참여하는 것이 가능해졌다.
양맹석 SK스토아 대표는 “앞으로도 AI와 데이터 활용 수준을 높여 ‘AI커머스 퍼스트 무버’로서의 위상을 확고히 하겠다”고 했다.
이소정 기자 sojee@donga.com
