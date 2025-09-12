파주 포병부대 폭발사고, 불발탄 제거하다 발생한 듯

일부 부상자 군사경찰에 사고 정황 진술
최근 경기 파주시 육군 포병부대에서 훈련용 모의탄 폭발사고는 장병들이 불발탄을 다루는 과정에서 발생한 것으로 알려졌다. 일부 부상 장병은 이같은 사고 당시 정황을 군사경찰에 진술한 것으로 전해졌다.
과거에도 해당 모의탄 불발탄 처치 중 폭발 사고
사고 1주일 전 타 부대에서 해당 모의탄 현장 조사도
12일 복수의 군 소식통에 따르면 사고 당시 부대원들은 ‘폭발효과묘사탄’으로 K9 자주포 비사격 절차 훈련을 진행했다. 폭발효과묘사탄은 155mm 고폭탄의 폭음과 유사한 효과를 내는 훈련용 모의탄이다. 내부에 장착된 24발의 뇌관이 전기식 점화로 1발씩 터지는 방식이다. K9 자주포의 포신 앞부분에 달아 사격 절차를 숙달하는 내용이었다.
하지만 훈련 과정에서 뇌관이 폭발하지 않았다는 것. 이에 훈련에 참여한 장병들은 불발탄의 화약을 제거하는 과정에서 갑자기 연쇄적으로 폭발이 일어난 것으로 전해졌다.
이 사고로 훈련에 참여한 부대원 12명 중 10명이 부상을 입었다. 부사관 2명은 허벅지와 팔에 2도 화상인 중상을 입고 국군수도병원에서 치료를 받고 있다. 나머지 8명의 부사관과 병사들도 화상 치료중이다.
육군에서는 이번 사고와 유사한 폭발 사고가 2022년 8월과 2023년 7월 각각 1군단 예하 A·B 부대에서 잇따라 발생한 것으로 알려졌다. 두 사고 모두 불발된 모의탄의 화약을 제거하는 과정에서 폭발이 일어난 것으로 전해졌다. 군 지침상 훈련 중 불발탄은 상부에 보고하고, 폭발물처리반이 처리하게 돼 있다.
이런 가운데 파주 포병부대의 폭발사고 1주일 전인 3일 ‘폭발효과묘사탄’에서 불발탄이 다수 나온다는 일선 부대의 지적에 따라 국방기술품질원과 생산업체가 강원 철원의 육군 모 부대를 대상으로 현장조사에 나선 것으로 나타났다. 군 관계자는 “현장 조사가 이뤄진 것은 맞다”며 “아직 결과는 나오지 않은 것으로 안다”고 말했다.
윤상호 군사전문기자 ysh1005@donga.com
