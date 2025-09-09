현대차, 성과금 450%+1580만원…올해 임단협 잠정 합의

현대자동차 노사가 9일 올해 임금 및 단체협약 잠정합의안을 도출했다. 월 기본급은 10만 원 인상하고, 성과금은 통상급의 450%+1580만 원을 지급하는 것이 골자다.
노사는 이날 울산공장에서 열린 제21차 교섭에서 잠정 합의안을 도출했다고 밝혔다. 올해 6월 18일 노사 상견례 이후 교섭에 돌입한 지 83일 만이다.
잠정합의안에는 주식 30주, 재래시장상품권 20만 원 지급 등도 담겨있다. 또 명절지원금과 하기휴가비 등을 통상임금에 확대 적용하기로 합의했다. ‘하반기 위기 극복 격려금’ ‘노사 공동 현장 안전 문화 구축 격려금’도 지급하기로 했다.
앞서 사측은 이달 2일 월 기본급 9만5000원 인상, 성과급 400%+1400만 원,일부 수당 통상임금 확대 적용 등을 제시했었다. 하지만 노조는 이를 거부하고 부분 파업에 돌입한 바 있다.
주요 쟁점이었던 정년 연장은 이번 합의안에 포함되지 않았다. 계속고용제(정년 퇴직 후 1년 고용+1년 고용)를 유지한 상태로 향후 법 개정 등을 지켜보며 노사 협의를 지속할 예정이다.
잠정 합의안은 15일 전체 조합원 투표를 거쳐 최종 확정된다.
박성진 기자 psjin@donga.com
