내용증명만 보내다 6개월 날린다…월세 연체 대응법 [집과법]

월세 연체와 퇴거 지연으로 손실이 커지는 상황에서 대응을 망설이는 임대인의 모습을 표현한 이미지. 게티이미지뱅크

이처럼 월세를 내지 않거나 계약 종료 후에도 퇴거를 미루는 사례가 늘고 있다. 하지만 대응 시기를 놓치면 수개월이 그대로 손실로 이어진다.임대차 분쟁은 민사소송에서 꾸준히 높은 비중을 차지한다. 최근에는 경기 둔화와 자영업 침체가 겹치면서 월세 연체와 퇴거 지연 사례가 이어지고 있다.현장에서 반복되는 실수는 ‘내용증명만 보내고 상황을 지켜보는 것’이다.내용증명은 계약 해지 의사와 인도 요구를 공식적으로 남기는 단계일 뿐, 실제 퇴거를 강제하는 수단은 아니다. 이 단계에서 시간을 보내는 사이 미납 월세는 계속 쌓이고, 손실은 커진다.

연체 기간이 길어질수록 보증금은 줄어들고, 임대인이 새로운 세입자를 받을 기회까지 사라진다. 손실은 단순 누적이 아니라 사실상 복리처럼 불어난다.법적으로는 ‘명도소송’이라는 절차를 통해 점유를 회수하게 된다. 다만 단순히 소송을 제기하는 것만으로는 충분하지 않다.핵심은 초기 대응이다. 내용증명 발송과 함께 소송 제기, 점유 상태를 묶는 조치를 동시에 설계해야 전체 기간을 줄일 수 있다.특히 ‘점유이전금지가처분’을 함께 진행하지 않으면, 소송 도중 점유자가 바뀌어 판결로도 강제집행이 어려워질 수 있다. 명도소송은 실제 점유자를 기준으로 진행되기 때문이다.소송에서 승소하고도 실제로 손실을 회수하지 못하는 경우도 있다.가장 큰 변수는 임차인의 지급 능력이다. 판결로 미납 월세 지급이 인정되더라도, 임차인 명의의 재산이 없으면 강제집행이 사실상 어렵다.이어 “보증금이 이미 연체 월세로 소진된 경우에는 사실상 회수가 어려워, 결국 연체 초기에 빠르게 대응하는 것이 가장 확실한 방법”이라고 덧붙였다. 법적 승소가 곧 경제적 회복으로 이어지는 것은 아니기 때문이다.명도소송은 통상 4~6개월 정도 걸리는 것으로 알려져 있다. 다만 임차인의 대응, 항소 여부, 강제집행 단계까지 이어질 경우 기간은 더 길어질 수 있다.결국 초기에 어떻게 대응하느냐에 따라 전체 소요 시간과 손실 규모가 크게 달라진다. 임대차 분쟁은 시간이 지날수록 미납 월세와 공실 손실이 동시에 누적되는 구조이기 때문이다.

■ 팩트필터｜월세 연체 임차인 대응 체크포인트

※ 초기에 놓치면 손실이 커지는 핵심 단계

① 내용증명으로 해지 의사 명확히

→ 구두 독촉은 법적 증거로 인정되기 어려움

② 소송과 동시에 점유이전금지가처분 검토

→ 점유자 변경 시 판결 무력화 가능성

③ 연체 내역·계약서 등 증거 미리 정리

→ 절차 지연 방지

④ 보증금·재산 상태 함께 확인

→ 미납 월세 회수 가능성 판단

⑤ 대응 지연 금지

→ 미납 월세·공실 손실 동시 증가