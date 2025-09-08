전설 ‘밥 말리’ 소환한 폭스바겐그룹… 마이크로버스 혁명 알렸다

폭스바겐그룹 상용차 부문이 7일(현지 시간) 전 세계 언론 200명이 운집한 ‘IAA 모빌리티 2025’ 미디어 워크숍에서 자율주행을 바탕으로 한 미래 모빌리티 전략을 공개했다. 이날 무대에는 자메이카 음악 레전드 밥 말리의 아들인 로한 말리가 예상치 못한 깜짝 방문으로 현장 열기를 한층 고조시켰다.
폭스바겐그룹은 먼저 마이크로버스 75주년을 기념하는 미래형 전기 자율주행 버스 ‘ID.버즈 커스텀’ 모델을 세계 최초로 공개했다.
지난 1949년 처음 등장한 마이크로버스는 독특한 디자인과 실용성을 자랑하는 상징적인 차량으로 자리매김해왔다. 특히 1950~70년대 전 세계 젊은 세대 사이에서 큰 인기를 누렸다. 견고한 내구성과 실용적인 디자인 덕분에 다양한 용도로 폭넓게 활용됐다.
밥 말리 역시 소문난 마이크로버스 애호가였다. 그가 탔던 T2 마이크로버스는 1967년부터 1979년까지 생산된 2세대 모델이다. 이번 행사에서 아들 로한 말리는 아버지와 함께한 추억이 담긴 T2 마이크로버스를 바탕으로 직접 디자인한 ID. 버즈 커스텀 모델을 선보였다.
로한이 디자인한 모델은 마리 패밀리 전통 색상인 ‘마리 옐로우’와 사자 문양, 개인 서명이 포함된 강렬한 시각적 메시지를 담고 있다. 그는 이 모델이 “가족의 유산을 계승하면서도 나만의 정체성을 더한 작품”이라고 소개했다.
이와 함께 폴크스바겐 상용차 부문은 자율주행 기술이 탑재된 ID.버즈도 선보였다. 회사는 지난 4년간 미국과 독일에서 자율주행 차량 테스트를 진행하며 최근 그 결실을 맺었다. 특히 최근 함부르크에서 열린 콘퍼런스에서 양산형 ID.버즈 자율주행 모델을 공개한 바 있다.
이어 무대에 선 폭스바겐그룹 모빌리티 자회사 ‘모이아’는 자사의 자율주행 전략을 발표했다. 특히 ▲안전한 자율주행 AMaaS 플랫폼 ▲운영자 지원 서비스(시뮬레이션, 교육, 실시간 모니터링 등) ▲유럽 기준에 맞춰 개발된 최초의 상용 자율주행차인 ID.버즈 AV 360도 인식과 실시간 의사결정 및 승객 중심 실내 디자인을 솔루션으로 내놨다.
크리스티안 셍거 폴크스바겐 상용차 자율주행 담당 이사는 “2035년까지 유럽과 미국의 온디맨드 자율주행 모빌리티 시장 규모가 3500억에서 4000억 달러에 이를 것”이라며 “이 같은 세 가지 핵심 요소를 기반으로 한 통합 플랫폼을 개발해 시장을 선도하겠다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0