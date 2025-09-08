부산울산경남지회, 농업계 고등학생에게 5000만 원 상당 온라인 수강권 기탁

경남도는 한국신지식농업인 부산울산경남지회가 도내 농업계 고등학교 재학생 500명에게 5000만 원 상당 온라인 수강권을 기탁했다고 8일 밝혔다.



이번에 기탁된 수강권은 온라인 전문 교육업체가 제공하는 워드프로세서, 컴퓨터활용능력 등 자격증 강좌와 인공지능(AI) 활용 등 실무 강좌를 수강할 수 있는 이용권이다. 김해 생명과학고, 경남 자영고, 함양 제일고 등 경남 농업계 고등학교 3곳에 전달된다. 류지봉 부산울산경남지회장은 이날 경남도청에서 열린 기탁식에서 “미래 농업을 이끌어갈 청년 인재들의 디지털 역량을 키우는 데 도움이 되기를 바란다”고 밝혔다. 김명주 경남도 경제부지사는 “농업이 스마트화되면서 정보화 역량은 미래 농업 인재에게 필수 요소”라며 “학생들의 경쟁력을 높이고 경남 농업의 스마트화를 촉진하는 데 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.



