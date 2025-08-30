요가넘어 러닝에 힘주는 룰루레몬… ‘룰루레몬 런클럽’에서 뛰었습니다[동아리]

‘동아닷컴 리뷰(동아리)’는 직접 체험한 경험을 생생하게 전달합니다. 제품·공간·문화·예술 등 주변 모든 것을 다룹니다.

룰루레몬 런클럽에 참석해 한강 주변을 러닝 중인 참가자들.

룰루레몬 런클럽에 참석한 러너들.

룰루레몬 런클럽 참가자들이 시민 피해 발생을 주의하자는 당부 사항을 듣고 있다.

룰루레몬 런클럽에 참가한 러너들.

룰루레몬은 해당 러닝 행사를 기획하며, 인플루언서와 유명인을 배제하고 매장에 방문한 소비자들을 대상으로 추첨을 통해 공정하게 참가자를 모집했다. 약 30명이 선발됐고 20대 초반 대학생부터 50대를 바라보는 주부까지 다양한 연령층이 한자리에 모였다.이날 행사는 압구정로데오역 앞 룰루레몬 매장에서 인근 한강공원을 6km 뛰고 돌아오는 이벤트로 기획됐으며, 전문 러닝 코치들이 동행하며 달리기의 운동 효과를 극대화할 수 있도록 교육하는 시간으로 구성됐다.약 2시간 남짓 러닝 세션이 이어지는 동안 동행하며 살펴보니 시민들에게 발생한 피해는 없었다. 오히려 시민들 일부는 이들에게 “멋지다”, “룰루레몬에서 요가 말고 뛰는 행사도 하는 거냐”, “어떻게 참가 신청을 하냐”는 등 질문과 격려를 하기도 했다.

‘100달러 고급 요가복’에서 시작된 룰루레몬… 러닝 제품군 강화방침

편안한 요가복이자 ‘100달러 고급 레깅스’ 전략으로 유명해진 룰루레몬은 요가복 시장이 포화하자, 일상복과 기타 스포츠로 확장하는 새로운 방향성을 보이고 있다. 이번에 출시된 ‘패스트 앤 프리’ 제품군도 룰루레몬의 요가복 제작 기술력을 러닝으로 이식시킨 제품이다.

룰루레몬 패스트 앤 프리 탱크.

룰루레몬 패스트 앤 프리 탱크.

룰루레몬 패스트 앤 프리 탱크.

룰루레몬 패스트 앤 프리 탱크에 사용된 소재는 매우 얇고 가볍다.

실제로 룰루레몬은 고가정책을 유지하고 있지만, 그에 걸맞은 제품 기술력을 보유하고 있어 고정 수요층이 탄탄하다. 올해 출시한 러닝 제품에는 독자적으로 개발한 경량 고기능성 눌럭스(Nulux™) 원단이 적용됐다. 통기성과 땀 흡수, 속건(빠른 건조)이 가능하다고 한다. 룰루레몬은 피부에 달라붙지 않고 자유로운 움직임이 가능하다고 설명했다.이날 대표제품인 ‘패스트 앤 프리 탱크’라는 민소매 티셔츠를 입고 6km를 뛰어보니 룰루레몬의 설명대로 통기성과 땀 흡수에서 뛰어난 성능을 보였다. 반면 흘리는 땀이 많아질수록 속건 기능은 성능을 발휘하지 못했다. 가슴 부분이 흥건하게 땀으로 젖은 이후에는 옷이 수분을 머금고 있었으며, 빠르게 건조된다고 느껴지지 않았다. 다만 해당 제품은 A4 종이 한 장을 들고 있는 듯 가볍고, 통기성이 뛰어나 전반적인 만족도가 높았다. 마라톤 대회 참가자가 대회용 싱글렛을 대용해서 입으면 적합할 것으로 보인다.

러닝 전용 제품 개발한 룰루레몬… 가볍고 성능 좋지만 높은 가격 아쉬워

룰루레몬 라인드 러닝 쇼츠.

룰루레몬 라인드 러닝 쇼츠.

룰루레몬 라인드 러닝 쇼츠.

룰루레몬 라인드 러닝 쇼츠.

룰루레몬 라인드 러닝 쇼츠 허리밴드.

룰루레몬 라인드 러닝 쇼츠 속바지.

남성 제품 중 주력으로 내세우고 있는 반바지인 ‘라인드 러닝 쇼츠’도 테스트해봤다. 무릎 위로 오는 러닝용 짧은 반바지에 탄성이 있는 속바지가 추가된 형태다. 해당 제품 역시 무척 가볍고, 겉 바지의 소재는 일반 면 소재가 아닌 플라스틱과 면이 결합 된 듯한 독특한 질감으로 제작됐다. 겉 바지에는 바늘구멍 같은 미세한 구멍이 촘촘히 뚫려있어 통기성이 뛰어났다. 오른 다리 우측 허벅지 부분에 길쭉하게 주머니를 만들어 놓은 부분도 인상적이다. 달리는 중에도 스마트폰이나 지갑 등 필수품을 간편하게 꺼낼 수 있었으며, 고정이 잘돼 흔들리거나 떨어질 염려가 없었다.아쉬운 점은 함께 붙어있는 속바지다. 허벅지 근육을 잡아주기 위해 제작한 것으로 짐작되는 속바지는 근육을 지지해주는 역할을 하지만, 이날처럼 무더울 때는 공기순환이 잘되지 않아 답답하게 느껴졌다. 속바지를 잘라 겉 바지만 입으면 무척 시원하겠다는 생각이 들 정도다. 결과론적이지만, 룰루레몬이 속바지가 있는 제품과 없는 제품으로 나눠 출시했더라면 소비자들에게 더 긍정적인 평가를 받았을 것으로 보인다.

얇은 플라스틱으로 만든듯한 옷 소재… 땀 많이 흘려도 ‘쾌적함’ 유지

룰루레몬 패스트 앤 프리 자켓.

룰루레몬 패스트 앤 프리 자켓의 모자 부분. 부분마다 다른 소재를 사용해 기능성을 높였다.



룰루레몬 패스트 앤 프리 자켓은 플라스틱을 혼합한 면으로 제작한 듯 탄력이 뛰어나다.

룰루레몬 러닝용 조끼.

룰루레몬 여성 러닝용 레깅스.

이날 마지막으로 테스트한 바람막이 형태의 ‘패스트 앤 프리 자켓’은 간절기에 반팔 또는 민소매 위에 입도록 개발된 제품이다. 앞선 제품들과 마찬가지로 얇고 부드러운 플라스틱으로 만든 면과 흡사한 소재가 적용됐다. 무척 얇지만, 소재가 질겨 땀이 흡수될 것 같지 않은 느낌이었다. 반전은 땀을 흘리고 난 뒤였다. 신기하게도 옷이 땀에 젖었지만, 몸에 달라붙지 않았고 수분을 머금고 있음에도 옷이 무겁거나 불편하지 않았다. 이에 따라 러닝 시 체온을 지킬 수 있는 옷으로 적합해 보였다. 다만 기존 룰루레몬 옷 대비 약간 작게 나온 점은 단점으로 지적할 수 있다. 남자 미디움(M) 사이즈를 테스트해본 결과 기존 룰루레몬 옷들 대비 한 치수 정도 작게 제작됐다.룰루레몬은 이외에도 반팔 티셔츠, 러닝용 레깅스, 러닝용 조끼, 모자, 러닝용 반바지, 무릎 위로 오는 짧은 타이즈 등 다양한 제품을 선보였다. 제품들은 5만~19만 원 수준으로 가격이 책정됐다. 기타 스포츠 브랜드 제품 대비 가격이 높지만, 인기제품은 전 사이즈가 품절 되는 등 상당한 인기를 끌고 있다.

요가에서 러닝으로 종목 변경… 러닝 인구 급성장 중

한강을 달리는 룰루레몬 런클럽 참가자들.

한강을 달리는 룰루레몬 런클럽 참가자들.

룰루레몬 런클럽 참가자들이 러닝 종료 후 소감을 나누고 있다.



이날 참가한 소비자들은 기존의 룰루레몬 제품을 입고 오거나 매장에서 제품을 바로 구매하기도 했다. 신제품을 온라인으로 구매한 뒤 행사장에 온 한 참가자는 “평소 요가를 수련하면서 레깅스 제품을 꾸준하게 입었는데, 최근에는 러닝을 하게 되면서 제품을 사봤다. 부위별로 디자인을 다르게 하는 룰루레몬의 기술이 러닝 옷에도 적용되면서 편안하게 느껴진다. 다만 제품이 좀 저렴하면 좋겠다”라고 말했다.참가자의 의견처럼 룰루레몬은 신체 부위별로 다른 원단 밀도와 패턴을 배치하는 설계 기법인 ‘조닝 디자인’을 적용하고 있다. 움직임이 많고 통기성이 중요한 부위에는 더 가벼운 원단을 적용하고 있다. 실제로 경험해 본 결과 러닝 제품은 ‘경량성’에 더 초점을 맞춘 것으로 판단된다. 최대한 가볍게 제품을 제작함으로써 마라톤 등 장거리 러너를 위한 전문적인 제품을 지향한 것으로 보인다.이번 행사를 통해 룰루레몬이 단순히 제품 홍보를 넘어 건전한 러닝 문화 정착에 기여하려는 의지를 엿볼 수 있었다. 최근 러닝크루들의 무질서한 행동으로 인한 사회적 문제를 의식해, 커뮤니티 이벤트에서는 이런 문제가 발생하지 않도록 세심한 주의를 기울이는 모습이 인상적이었다.행사 진행 진들은 참가자들에게 “우리는 함께 달리지만, 다른 시민들과 공간을 공유한다는 점을 잊지 말자”는 메시지를 지속 전달했다. 이는 단순한 제품 마케팅을 넘어 브랜드가 추구하는 가치와 사회적 책임을 실천하는 모습으로 평가할 수 있다.룰루레몬은 다양한 러닝 이벤트를 통해 국내 소비자들과 소통을 확대한다는 방침이다. 현재 청담, 이태원, 명동 매장에서 ‘룰루레몬 런클럽’ 이벤트를 진행 중이며, 9월 27일까지 행사가 이어질 예정이다.