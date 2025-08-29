박단, 세브란스 전공의 복귀 불합격…“다 제가 부족해서”

지난해 윤석열 정부의 의대 2000명 증원에 반발해 수련병원을 사직했던 박단 전 대한전공의협의회(대전협) 비상대책위원장이 하반기 세브란스병원 전공의(인턴, 레지던트) 모집에 지원했으나 탈락했다.
29일 의료계에 따르면 박 전 위원장은 세브란스병원 응급의학과 2년차 레지던트에 지원했으나 최종 불합격했다. 박 전 위원장도 이날 자신의 SNS에 불합격 사실을 밝히며 “애증의 응급실, 동고동락했던 의국원들과 함께 하지 못하는 것은 조금 아쉽지만 별 수 있느냐”며 “이 또한 다 제가 부족하기 때문”이라고 했다. 그는 “한 풀 더 식히며 또 어떻게 살아가야 할 지 고민해 보려 한다. 염려와 격려를 보내주신 모든 분들께 감사의 인사를 남긴다”고 덧붙였다.
박 전 위원장은 2023년 8월 대전협 회장으로 당선됐다. 지난해 2월 윤석열 정부가 의대 정원 2000명 증원을 발표하면서 대전협은 비상대책위원회 체제로 전환됐다. 이후 비상대책위원장을 맡아 전공의 단체 대표로 전공의 입장을 대변해 왔다.
박 전 위원장은 지난해 2월 세브란스병원을 사직하면서 “현장 따위는 무시한 엉망진창인 정책 덕분에 소아응급의학과 세부 전문의의 꿈, 미련 없이 접을 수 있게 됐다”며 “저는 돌아갈 생각 없다”는 입장을 남긴 바 있다. 지난해 4월 윤 전 대통령간 140여 분 간 면담한 뒤 SNS에 ‘대한민국 의료의 미래는 없습니다’라는 문구를 남겼다. 그는 올해 6월 전공의 내부에서 ‘박 위원장이 의견을 제대로 대변하지 못하고 있다’는 비판이 나오자 사퇴했다.