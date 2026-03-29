“이물질 나왔다” 짜장면 21개 환불 요구한 손님…알고 보니

짜장면 21개를 주문한 손님이 환불을 요구해 피해를 입은 자영업자의 사연이 알려지며 논란이 확산되고 있다.
26일 한 온라인 커뮤니티에는 ‘배달거지가 자꾸 생겨나는 이유’라는 제목의 글이 올라왔다. 자신을 중국집 두 곳을 운영하는 자영업자라고 밝힌 작성자는 최근 자신이 겪은 일을 공유했다.
작성자 A 씨에 따르면 지난 22일 점심 시간대 한 단체 손님으로부터 짜장면 21개와 탕수육, 공깃밥 등 대량 주문이 접수됐고, 매장은 이를 정상적으로 조리해 배달을 완료했다.
그러나 이후 배달 애플리케이션(앱) 측에서 “짜장면에서 의료용 밴드로 보이는 이물질이 나왔다”며 고객이 환불을 요구하고 있다는 연락이 왔다.
A 씨는 “나는 당시 다른 매장에 있었고, 배달 앱 측은 결정을 압박했다”며 “결국 아르바이트생이 환불 처리를 할 수밖에 없었다”고 설명했다.
작성자는 이물질 여부를 직접 확인하기 위해 배달 앱 측에 음식 회수를 요청하고 추가 비용까지 들여 음식을 다시 수거했다.
A 씨는 그 결과 문제의 이물질은 매장에서 사용하지 않는 종류의 의료용 밴드였고, 고객 측 쓰레기 봉투에서도 동일한 밴드가 발견됐다고 주장했다. 음식은 이미 다 먹은 상태였다.
이후 작성자는 해당 정황과 사진 자료를 바탕으로 배달 앱 측에 손실 보상을 요구했지만, “매장에서 환불에 동의했기 때문에 보상이 어렵다”는 답변을 받았다고 밝혔다. 또한 증거가 있음에도 별다른 확인 절차 없이 형식적인 대응이 이어졌다고 비판했다.
작성자는 “악의적인 정황이 있는데도 검토 없이 책임을 자영업자에게 전가하는 구조가 문제”라며 “손님의 행위뿐 아니라 이를 걸러내지 못하는 시스템 역시 개선이 필요하다”고 지적했다.
해당 사연을 접한 누리꾼들은 “블랙 컨슈머를 방치하는 구조가 문제”, “자영업자만 손해 보는 시스템” 등의 반응을 보이며 배달 앱과 일부 소비자의 행태를 동시에 비판했다.
한편 자신을 당시 음식 수거를 담당했던 배달기사라고 밝힌 한 누리꾼은 “단순히 음식을 회수하면 된다고 들어서 다른 일을 포기하고 먼 거리를 움직였다. 그런데 회수해야 할 음식이 보이지 않았다. 알고 보니 이미 길가에 버려진 대량의 쓰레기를 회수해야 했다”고 밝혔다.
그러면서 “시간도 낭비했고, 차도 더러워졌다”며 “배달 앱 측은 회수해야 할 물건의 정보조차 제대로 알려주지 않았다. 배신감을 느꼈다”고 덧붙였다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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