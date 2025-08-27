‘개처럼 짖는 日王’ 中 딥페이크 영상에 日정부 공식 항의

내달 3일 中 전승절 80주년 앞두고 신경전
日, 조롱 영상 SNS 확산 中정부 묵인 의심
中, 日이 주변국에 전승절 불참 요청한 것 불만
중국 소셜미디어(SNS)에서 제2차 세계대전 당시 일왕이었던 쇼와(昭和·1926~1989년) 천황 히로히토(裕仁)를 조롱하는 인공지능(AI) 이미지 합성 영상이 확산되자 일본 정부가 26일 공식 항의하는 등 강하게 반발했다.
최근 양국은 다음 달 3일 베이징에서 열리는 중국의 항일 전쟁 승리 80주년 기념 대규모 열병식을 앞두고 신경전을 벌이고 있다. 일본이 주변국에 중국의 전승절 80주년 행사에 불참을 요구한 것이 알려지면서다. 이 같은 상황에서 일본이 일왕 딥페이크 영상과 관련해 강한 이의를 제기한 것. 중국은 일본의 전승절 참석 자제 요청을 문제 삼으며 맞받는 등 양국 외교 갈등이 격화하는 분위기다.
하야시 요시마사(林芳正) 일본 관방장관은 이날 기자회견에서 히로히토 일왕을 희화화한 동영상이 유포된 사실을 확인했다며 “중국 SNS에 퍼지고 있는 동영상은 부적절하다”며 “신속하게 적당한 조치를 취할 것을 요구했다”고 밝혔다.
AI로 제작된 문제의 영상에는 히로히토 일왕이 개처럼 짖거나 기는 모습이 담겼다. 연합군 총사령관 더글러스 맥아더 장군과 일왕이 회담하는 장면에는 ‘맥아더 장군이 개를 훈련시키는 영상’이라는 자막이 등장한다. ‘도쿄에서 재판받지 않은 중국 침략의 주범’ ‘쇼와를 핵 전쟁으로 만든 전범’ 같은 문구도 나온다. 제2차 세계대전 뒤 히로히토 일왕이 전범으로 기소되지 않은 점을 겨냥한 것으로 보인다.
이 영상은 중국의 동영상 공유 플랫폼을 중심으로 빠르게 퍼졌다. 중국에서 SNS가 당국의 검열과 통제를 받는 만큼 일본 정부는 중국 당국이 이를 묵인하는 것으로 판단하고 있다.
중국 외교부의 궈자쿤(郭嘉昆) 대변인은 이날 정례 브리핑에서 이와 관련해 “관련 상황을 조사 중”이라고 밝혔다. 그러면서 일본의 전승절 불참 요청으로 맞받았다.
궈 대변인은 “일본이 진정으로 역사 문제의 전환점을 맞이하고자 한다면, 과거 침략 역사를 솔직하게 직시하고 반성해야 한다”며 “중국과 피해국 국민의 감정을 진심으로 존중해야 한다”고 말했다. 그는 “일본에 엄중한 교섭을 제기했다”고도 했다.
