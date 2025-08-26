도경완, ‘장윤정 서브’ 발언에 심경 “저희 부부 서로 존중·배려하며 살아”

= 김진웅 KBS 아나운서의 ‘서브’ 발언이 논란이 인 가운데, 당사자인 방송인 도경완이 직접 입을 열었다.
26일 도경완은 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 글을 올리고 “저희 부부의 모습이 누군가에게는 한쪽으로 기울어져 보일지도 모른다”라면서도 “그러나 저희 부부는 서로 존중하고 배려하며 단단하게 의지하고 살아가고 있다”라고 말했다.
이어 “김진웅 후배에게 사과 문자 받았다”라며 “이번 일로 우리 가족과 우리 가족을 사랑해 주시는 분들께 상처를 입힌 것 같아 속이 상했지만, 이로 인해 누군가 또 상처받는 일은 없었으면 한다”라고 덧붙여 사과를 받겠다는 뜻을 전했다. 그러면서 “저희는 다시 밝은 모습으로 인사드리겠다, 행복하시길”이라며 담대한 모습을 보였다.
지난 24일 방송된 KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서 김 아나운서는 선배 엄지인 아나운서와 함께 결혼정보업체를 찾아 상담하던 중 “저는 도경완 선배처럼 못 산다, 선배님께 결례인 말씀일 수 있지만 누군가의 서브가 되어서는 못 산다”라고 얘기했다. 이에 엄 아나운서가 “도경완이 왜 서브냐”라고 지적했고, 김진웅은 재차 “정말 경완 선배님 죄송하고 결례일 수 있지만 저는 그렇게는 쉽지 않을 것 같다”고 말했다.
방송 이후 해당 발언에 대한 비판의 목소리가 이어졌고, 이를 접한 장윤정 또한 이날 오후 자신의 인스타그램에 “친분도 없는데 허허…”라며 “상대가 웃지 못하는 말이나 행 행동은 ‘농담’이나 ‘장난’으로 포장될 수 없다, 가족 사이에 ‘서브’는 없다”라고 불편한 심경을 드러냈다.
이후 장윤정은 이날 밤 인스타그램에 “정말 많은 분께서 제 글에 공감해 주시고 속상했던 마음 달래 주셔서 감사의 말씀 올린다, 정말 감사하다”며 “조금 전 모르는 번호로 문자가 왔고 제 번호를 수소문해서 연락한다면서 (김진웅 아나운서가) 사과의 말을 전해왔다”고 밝혔다. 그러면서 “사과하는 데에는 용기가 필요했을 테고 사과를 해오면 그 마음을 생각해서라도 받아야 한다고 생각한다”라며 “긴말하지 않겠다, 앞날에 여유 행복 행운이 깃들길 바란다”고 알렸다.
김진웅도 자신의 사회관계망서비스 계정에 “경솔한 발언으로 도경완, 장윤정 선배님께 심려를 끼쳐 드려 사과의 말씀을 올린다”라며 “이로 인해 불편함을 느끼셨을 시청자분들과 팬분들께도 사과를 전한다”고 글을 올렸다. 그는 “아직 경험도 부족하고, 스스로에겐 귀하게 찾아온 기회인 듯해 의욕만 앞서다 보니 신중하지 못했다, 그 결과 해서는 안 될 말을 내뱉고 말았다”며 “특히 도경완 선배님께서는 제가 지역 근무할 때도 격려를 아끼지 않으셨고, 항상 배고프면 연락하라고 말씀하실 만큼 후배들을 챙기는 따뜻한 선배님이셨음에도 제가 큰 폐를 끼치게 되어 진정 송구한 마음뿐”이라고 했다. 그러면서 “이번 일로 사려 깊지 못한 발언이 얼마나 큰 상처가 되는지 뼈저리게 느꼈다, 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 늘 경각심을 갖겠다”라고 덧붙였다.
이후 김 아나운서의 문제 발언이 담긴 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 320회의 다시보기 VOD가 웨이브 및 KBS 공식 누리집에서 삭제 조치됐다.
