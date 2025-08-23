李 “간첩사건 조작 고통, 대통령으로서 공식 사과”

도쿄 첫 일정으로 재일동포 간담회
“대통령 첫 방문국 일본, 역대 처음
간첩 조작, 직시해야 할 아픈 역사
反인권 국가폭력 없는 나라 약속”
이재명 대통령이 23일 재일동포 오찬 간담회에 참석해 “대한민국 대통령이 양자 방문국으로 첫 일본을 찾은 것은 역사상 처음 있는 일”이라며 “뜻깊은 방문에 첫 공식행사로 동포 여러분을 뵙게 돼서 특히나 더 의미가 깊다”고 인사했다. 이 대통령은 과거 재일 교포 간첩 사건을 언급하면서 “대한민국의 대통령으로서 대한민국 국가 폭력의 희생 당한 피해자와 또 가족 여러분께 진심으로 위로의 말씀을 드리면서 공식적으로 다시 한번 사과드린다”고 고개 숙여 사과했다.
이 대통령은 이날 일본 도쿄의 한 호텔에서 열린 간담회에서 “최근 80년 광복절을 맞이해서 순국선열의 숭고한 희생을 떠올렸을 때 특히 마음에 쓰였던 분들이 바로 재일 동포 여러분”라며 “도쿄의 중심지 곳곳에 동포 여러분의 치열했던 삶의 흔적이 오롯이 녹아 있는 것 같아 마음이 먹먹하다”고 말했다.
이 대통령은 “1988년 서울 올림픽, IMF 외환위기 때도 역사적 고비마다 발 벗고 전국에 도움의 손질을 내밀어 주셨다”며 “언제나 빛나는 애국심을 발휘해 주신 동포 여러분의 애국심을 잊지 않고 꼭 기억하고 보답하도록 하겠다”고 말했다. 이 대통령은 또 “직시해야 될 부끄럽고 아픈 역사도 있다”며 “위대한 민주화 여정 속에서 정말로 많은 재일 동포들이 억울하게 간첩 조작 사건의 피해자로 고통을 겪었다”고 말했다.
이 대통령은 과거 일본의 조선인 학살도 언급했다. 이 대통령은 “아라카와(荒川) 강변에서 벌어진 끔찍한 역사, 그리고 여전히 고향 땅에 돌아가지 못한 채 일본 각지에 흩어져 있는 유골들의 넋을 결코 잊지 않겠다”며 “다시는 반인권적인 국가 폭력이 벌어지지 않는 나라다운 나라, 국민의 안전한 일상을 책임지는 부강한 나라를 만들기 위해서 최선을 다하겠다는 약속드린다”고 말했다.
이 대통령은 이날 일본에 도착해 곧바로 1박2일 방일 일정을 시작했다. 이날 오후에는 이 대통령과 이시바 시게루 일본 총리와의 소인수회담·확대회담이 예정돼 있다.
