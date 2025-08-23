[신차 시승기]길 위의 맹수, 두 얼굴 가진 그랜드 투어러

평일임에도 불구하고 좀처럼 틈을 보이지 않던 서울-양양 고속도로. 그러나 찰나의 순간, 기회가 찾아왔다. 앞차 한 대만 추월하면 시야가 확 트인 도로가 눈앞에 펼쳐질 참이었다.
움츠리고 있던 맹수가 먹잇감에 돌진하듯 벤틀리 ‘컨티넨탈 GT’는 그 틈을 놓치지 않았다. 거침없이 차선을 바꾸며 단숨에 속도를 끌어올렸다.
가속 페달을 지그시 밟는 순간, 강한 반발력이 온몸을 시트에 눌러앉혔다. 힘이 워낙 강력해 과하게 밟을 필요조차 없었다. 단 몇 발자국 만에 도로 위를 장악하는 괴력을 보여줬다. 크고 육중한 차체는 그렇게 성큼성큼 거침없이 내달렸다.
무엇보다 놀라운 건 이 모든 퍼포먼스가 기본 주행 모드(B·벤틀리)에서 구현됐다는 점이다. 무게 2459kg의 육중한 몸을 이끌고도 이토록 매끄럽고 폭발적인 가속을 보여주다니 그야말로 도로 위의 맹수라 부르기에 손색이 없다.
○ 782마력·335km/h 질주
이번에 만나 본 4세대 벤틀리 컨티넨탈 GT 스피드는 브랜드 역사상 가장 강력한 모델로 꼽힌다. 새롭게 개발된 울트라 퍼포먼스 하이브리드 시스템이 탑재돼 최고출력 782마력, 최대토크 102.0kg·m(1000Nm)를 발휘한다. 정지 상태에서 시속 100km까지 단 3.2초에 주파, 최고 속도는 335km/h에 달한다.
고성능 주행 모드인 ‘스포트’를 선택하자 이러한 스펙이 수치가 아닌 체감으로 다가온다. 가속 페달을 깊이 밟을수록 출력과 토크는 전신으로 전달됐다. 도로 위를 달리는 GT는 더 이상 럭셔리 쿠페가 아니라 슈퍼카에 가까운 존재였다.
배기음도 한층 역동적으로 바뀐다. 낮은 회전 영역대부터 그르렁거리는 사운드가 부드러우면서도 선명하게 실내를 채웠다. 4.0ℓ V8 트윈터보 하이브리드 시스템이 내뿜는 이 사운드는 마치 고회전 자연흡기 엔진처럼 울려 퍼지며 이전 모델을 압도하는 존재감을 드러낸다.
스포트 모드에서는 주행 내내 긴장을 늦출 수 없다. 엔진은 더 예민하게 반응하고, 가속 시 속도가 붙는 감각이 확연히 다르기 때문이다. 다운시프트 타이밍을 앞당긴 덕에 변속도 훨씬 공격적이다.
이 차의 진가는 코너링에서 더욱 빛났다. 벤틀리 퍼포먼스 액티브 섀시 시스템은 전자식 리미티드 슬립 디퍼렌셜(eLSD), 48볼트 전동 안티롤 시스템 등이 적극적으로 개입해 2.5톤에 달하는 육중한 차체를 민첩하게 재조정한다. 실제로 경량 스포츠카처럼 경쾌하게 코너를 빠져나갈만큼 여유로운 움직임을 만들었다.
무게 배분도 49:51로 후륜에 더 많은 하중이 실리도록 설계됐다. 전기모터가 뒷바퀴를 우선적으로 구동하는 구조 역시 곡선 주행을 고려한 셋업이다. 이런 디테일들이 합쳐져 4세대 GT 스피드는 벤틀리 플래그십이라는 이름값에 걸맞은 퍼포먼스를 보여준다.
○ 악조건에도 ‘벤틀리’ 승차감 유지
안정적이면서 편안한 승차감은 벤틀리다웠다. 컨티넨탈 GT 스피드에 탑재된 서스펜션은 노면을 부드럽게 잡아주는 특징을 갖췄다. 덕분에 고요함과 폭발적인 성능을 동시에 누릴 수 있는 드문 조합이 완성됐다. 특히 거친 도로에서 에어 서스펜션이 모든 요철을 평탄화 시켜 장거리 주행 시 편안함을 지속적으로 유지하는 것도 인상적이었다. 정숙성 면에서는 더할 나위 없다. 이중 접합 유리와 뛰어난 차음 설계 덕분에 고속 주행 중에도 옆 사람과의 대화가 수월하게 이뤄졌다.
다만, 제동 성능에는 아쉬움이 느껴졌다. 고성능 차량에서 제동력은 가속력만큼이나 중요한 요소다. 하지만 이 차는 기대에 부응하는 즉각적인 반응이 다소 부족했다. 여러 차례 급제동을 시도해본 결과 제동 거리 자체가 긴 편이었다. 초기 응답성에도 물음표가 붙었다. 이에 제동이 필요한 상황에서는 순간적인 반응보다는 미리 상황을 예측하고, 제동 타이밍을 앞당기는 주행이 필요했다. 물론 일반 도로 주행 시 큰 불편을 느낄 정도는 아니지만 차량 가격대를 고려하면 다소 아쉽게 다가오는 부분임은 분명했다.
○ 전기차 넘나드는 ‘이중적’ GT
컨티넨탈 GT는 벤틀리 제품군 가운데 가장 양면적인 모델이다. 필요할 땐 전기차처럼 조용히, 때로는 폭발적인 퍼포먼스를 드러내며 마치 두 개의 성격을 오가는 듯한 주행 감각을 제공한다. 실제로 서울 도심을 달릴 때에는 전기모터만으로 여유롭게 주행을 이어갈 수 있었고, 최대 시속 140km까지 EV 모드로 달릴 수 있었다. 이런 효율성과 유연성은 기존 내연기관 중심의 벤틀리에서는 상상하기 어려운 요소들이다.
컨티넨탈 GT에는 삼성 SDI의 25.9kWh 리튬이온 팩이 들어간다. 국내 인증 기준 EV 주행거리는 64km, 유럽 기준으로는 최대 85km까지 도달한다. 공인 복합 연비는 12.5km/ℓ(도심 11.3·고속 14.4), 이산화탄소 배출량은 45g/km에 불과하다. 그러나 실제 주행에서는 연비 제원이 큰 의미가 없어질 만큼 일상적인 도심 주행 대부분을 전기로 해결할 수 있다.
이 같은 이중성은 외관 디자인에서도 그대로 드러난다. 벤틀리는 이를 ‘레스팅 비스트’라고 표현한다. 컨티넨탈 GT는 말 그대로 ‘휴식을 취하는 맹수’ 형상을 닮았다. 전체적인 차체는 우아하고 부드러운 실루엣을 지녔지만 낮고 넓게 깔린 전면부와 볼륨감 있는 펜더, 지면을 움켜쥔 듯한 휠 하우스 라인은 언제든 도약할 준비가 된 맹수의 긴장감을 느끼게 한다.
컨티넨탈 GT 판매 가격은 ▲스피드 4억700만 원 ▲뮬리너 4억4000만 원 ▲아주르 3억9380만 원 ▲코어 3억3660만 원부터 시작된다.
