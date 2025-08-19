신라시대 처음 지어진 ‘거제 수정산성’ 사적 지정된다

조선 고종때인 1873년 마지막으로 개축
1300여 년 전에 처음 쌓은 것으로 추정되는 경남 ‘거제 수정산성(巨濟 水晶山城)’이 국가지정문화유산 사적으로 지정 예고됐다.
국가유산청은 19일 “해발 143m 높이 수정산의 정상부를 외세 침입에 대비해 둘러쌓은 성벽인 ‘거제 수정산성’을 사적으로 지정할 예정”이라고 밝혔다. 과거 ‘옥산성(玉山城)’ 등으로도 불렸던 수정산성은 전체 둘레는 약 450m으로, 삼국시대부터 조선시대에 걸쳐 여러 차례 보수 및 개축됐다.
수정산성은 한반도 성곽 축조기술의 변천 과정을 잘 보여주는 유적으로 평가된다. 처음 지은 부분로 추정되는 성벽은 쌓은 방식이나 기법 등을 살펴볼 때 6세기 후반에서 7세기 초에 지어졌을 것으로 추정된다. 유산청은 “당시 신라가 남해 지역으로 진출해 방어 체계를 구축해 가는 과정과 그 시점을 알려준다는 점에서 학술 가치가 크다”고 설명했다.
성벽이 마지막으로 지어진 시기는 비석 ‘수정산성축성기(水晶山城築城記)’를 통해 조선 고종 대인 1873년경으로 확인된다. 당대 외세의 침입에 대비해 조정의 지원도 없이 거제부사 송희승(宋熙昇)과 거제도민들의 힘으로 쌓았다는 기록도 전해진다. 유산청은 “기록을 통해 축성 시기를 파악할 수 있는 우리나라 산성 중에서 가장 늦은 시기의 산성”이라고 전했다.
거제 수정산성은 지정 예고 기간 30일 동안 각계 의견을 검토한 뒤, 문화유산위원회 심의를 거쳐 사적으로 최종 확정된다.
