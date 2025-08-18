특검, 한덕수 내일 소환…구속영장 검토

내란 특검(특별검사 조은석)이 19일 오전 한덕수 전 국무총리를 피의자 신분으로 불러 조사한다. 앞서 ‘내란 주무 장관’으로 지목된 이상민 전 행정안전부 장관을 구속한 특검은 한 전 총리의 내란 가담과 방조, 위증 등의 혐의를 조사한 뒤 구속영장을 청구하는 방안을 검토 중이다.
박지영 특검보는 18일 “비상계엄 선포부터 계엄 해제를 전후로 대통령의 제1 보좌기관이자 국무회의 부의장인 국무총리의 역할, 헌법적 책무가 형사적 책임과 어떻게 연결될 수 있을 것인지가 조사 대상”이라고 한 전 총리의 혐의 등에 대해 설명했다.
한 전 총리는 지난해 12월 3일 비상계엄 선포 전후 열린 국무회의 부의장으로서 계엄의 위법성을 인지하고도 이를 묵인, 방조해 위법한 비상계엄에 가담했다는 혐의를 받고 있다. 특검은 한 전 총리를 상대로 행정부의 2인자로서 위법한 비상계엄의 선포를 막지 못했던 경위와 이유 등을 폭넓게 조사할 계획이다. 또, ‘사후 계엄 선포문’을 작성하고 은폐하는 과정에 관여한 게 아닌지 등 허위공문서 작성 및 행사 혐의에 대해서도 조사한다.
한 전 총리는 지난달 2일 특검에 나와 처음 조사를 받으며 “비상계엄 선포에 반대했다” “계엄 문건을 몰랐다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 특검은 한 전 총리 진술의 신빙성을 확인하기 위해 지난달 24일 자택 등을 압수수색하고, 비상계엄 선포 전 국무회의가 열린 대통령실 대접견실 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확보해 분석하며 당시 상황을 재구성해 왔다.
한편 17일 김건희 특검(특별검사 민중기)은 김건희 여사를 구속한 이후 두 번째로 불러 조사했다. 김 여사는 14일 1차 조사 때와 마찬가지로 이날도 대부분 “모른다”, “기억이 나지 않는다” 등 대부분 의미 없는 답변을 하거나 진술거부권을 행사했다.
