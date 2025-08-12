엔카닷컴, 이도현 발탁… ‘내 차 팔기’ 알린다

배우 이도현을 새 광고 모델로 발탁한 엔카닷컴이 올해 하반기 신규 광고 캠페인 ‘내 차 팔기, 엔카 믿고 직진’ 편을 공개했다.
이번 신규 광고 캠페인은 차를 판매할 때도 믿고 선택할 수 있는 플랫폼 메시지를 강렬한 붉은 색상과 역동적인 타이포그래피 연출을 통해 감각적으로 구현했다.
특히 ‘딜러 경쟁 입찰로 내 차, 최고가 직진’, ‘내 차 팔기의 끝’이라는 문구와 함께 배우 이도현의 신뢰감 넘치는 표정과 강렬한 눈빛이 어우러지며 내 차 팔기 서비스 ‘엔카 비교견적’의 차별화된 경쟁력을 인상 깊게 전달한다.
앞서 지난 11일 선공개된 캠페인 티징 영상은 온라인에서 폭발적인 반응을 얻으며 기대감을 높였다. 각종 커뮤니티와 사회관계망서비스에서는 전역 후 한층 더 깊어진 이도현의 분위기와 강렬한 영상미에 대한 호평이 이어졌다.
엔카닷컴은 이번 광고 캠페인을 시작으로 브랜드의 핵심 거래 서비스인 ‘엔카 비교견적’, ‘엔카 믿고’에 대한 다각도 프로모션을 전개해 2030 고객과의 소통을 한층 강화해 나갈 예정이다.
배우 이도현과 함께한 이번 광고 영상은 TV, 공식 유튜브, 인스타그램 등 다양한 채널에서 만나볼 수 있다.
엔카닷컴 관계자는 “탄탄한 연기력과 신뢰감 있는 이미지로 MZ세대의 절대적인 지지를 받는 배우 이도현이 믿고 거래하는 엔카의 브랜드 가치와 가장 잘 부합한다고 판단했다”며 “앞으로도 고객 자동차 거래 여정에 있어 가장 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김할 수 있도록 다양한 마케팅 활동은 전개해 나갈 것”이라고 말했다.
