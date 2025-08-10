“SK텔레콤 컨소시엄은 기술부터 서비스까지 다 갖춘 정예팀”[테크챗]

동아일보 IT사이언스팀 기자들이 IT, 과학, 우주, 바이오 분야 주목할만한 기술과 트렌드, 기업을 소개합니다. “이 회사 뭐길래?” 기술로 세상을 바꾸는 테크 기업들의 비하인드 스토리! 세상을 놀라게 한 아이디어부터 창업자의 요즘 고민까지, 궁금했던 그들의 모든 것을 파헤칩니다.

크게보기 7일 조동연 SK텔레콤 Innovative Model 담당(부사장)이 ‘독자 AI 파운데이션 모델’에 대해 설명하고 있다. SK텔레콤 제공

거대언어모델(LLM)을 중심으로 반도체와 데이터, 서비스적인 측면까지 풀스택을 다 갖춘 컨소시엄이라고 생각합니다. 또 이 밑바탕에 기술에 필요한 선행연구를 하는 서울대와 KAIST도 있어 모든 방면을 커버할 수 있다는 것이 강점이지 않을까요.

7일 오후 조동연 SK텔레콤 Innovative Model 담당(부사장)을 만났다. SK텔레콤은 과학기술정보통신부가 지원대상으로 선정한 ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 프로젝트의 5개 정예팀 중 한 곳이다. 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트는 빅테크에 버금가는 수준의 ‘국가대표’ AI를 키워내기 위한 프로젝트. 프로젝트에는 15개 팀이 지원했으나 서면평가를 거쳐 10개 팀으로 압축됐고, 이후 발표평가를 통해 다시 5개 팀으로 압축됐다. 쟁쟁한 기업들 사이에서 3대 1의 경쟁률을 뚫은 것이다.‘다른 컨소시엄과 비교해 SK텔레콤 컨소시엄이 갖는 강점에 대해 설명해달라’는 질문에 조 부사장은 “다른 컨소시엄과 비교해서 말하기는 어렵다”며 겸손한 모습을 보였지만 SK텔레콤이 꾸린 컨소시엄의 강점에 대해 설명하는 그의 모습에선 자신감이 느껴졌다.SK텔레콤은 이번 프로젝트에서 텍스트뿐만 아니라 이미지, 음성, 비디오 등 다양한 형태의 데이터를 통합적으로 처리할 수 있는 ‘옴니모달’ 기술을 적용할 예정이다. 나아가 모든 국민이 손쉽게 활용할 수 있는 AI 에이전트를 개발하고 사무·제조·자동차·게임·로봇 분야의 AI 혁신과 대전환을 선도하겠다는 계획이다.

Q. 네이버나 LG AI연구원 등 다른 기업과 비교할 때 SK텔레콤이 아쉽다는 의견도 있다.

예컨대 SK텔레콤의 한국어 특화 LLM인 A.X(에이닷엑스)4.0의 경우 중국 기업 알리바바의 오픈소스 모델을 적용해 구현하다보니 그런 평가를 받는 것 같다.

이에 대해 어떻게 생각하나.

“두 가지 방식으로 구현한 모델을 갖고 있어서 오히려 강점이라고 생각한다. 얼핏 생각할 때는 외부 모델을 가져와서 만드는 것이 더 쉬워보일 수 있다. 하지만 기술적으로는 이런 방식이 더 어렵다. 외부 모델은 이미 학습이 끝난 모델이어서 다시 학습시킬 경우 전에 배웠던 것을 잊어버리기 때문이다. 잊어버리지 않도록 하면서 계속 학습시킬 수 있는 기술이 더 어려운 기술이다.

그리고 SK텔레콤의 에이닷엑스 3.0의 경우 처음부터 ‘프롬 스크래치’(모델의 맨 처음 단계부터 직접 구축) 방식으로 만들었다. 즉, SK텔레콤이 더 많이, 더 다양한, 더 어려운 기술을 갖고 있는 셈이다.우리가 꼭 디퓨전 LLM을 하겠다는 것은 아니다. 물론 처음에는 트랜스포머를 기반으로 시작하겠지만 트랜스포머보다 발전된 기술을 만들어 ‘포스트 트랜스포머’를 기반으로 LLM을 구현하고자 한다.”

Q. 이번 프로젝트와 관련해 ‘기존 국내 LLM 규모를 뛰어넘는 초거대 AI를 개발하겠다’고 밝힌 바 있다. 기존 규모를 뛰어넘는다는 게 어떤 의미인가.

“예컨대 최근에 중국 AI 스타트업 문샷이 공개한 ‘키미 K2’의 경우 매개변수가 1조개(1000B)다. 현재 글로벌에 1000B급이 나오고 있는 상황인 것이다. 이번 프로젝트와 관련해 정부에서 제시한 기준이 ‘글로벌 수준의 95%’였다. 우리가 ‘구체적으로 어떤 규모의 모델을 만들겠다’고 말할 순 없지만 그 정도(1000B)를 목표치로 삼지 않으면 정부 기준에 충족하기 쉽지 않다. 현재 상황에 빗대어 말하자면, 이번 프로젝트 기간에 그 정도 규모(1000B)까지는 할 수 있을 것으로 생각한다.”

Q. 1차 지원대상인 5개팀에 포함됐지만, 이번 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트의 5개 정예팀은 반기마다 평가를 통해 한 팀씩 탈락하게 된다. 과기정통부는 2027년 상반기까지 총 2개 팀으로 압축한다고 하는데.

“우리 컨소시엄은 2개 팀 안에 드는 것이 목표고, 그 안에 들고자 노력할 것이다. 여러 측면에서 가능성이 있다고 본다.또 SK텔레콤 컨소시엄을 구성하고 있는 기업들은 NPU뿐 아니라 데이터, 서비스 측면까지 다루고 있다. 아무리 벤치마크에서 좋은 점수를 받은 LLM이라 하더라도 서비스를 안 해보면 의미가 없다. 서비스를 해봐야 해당 LLM에 어떤 문제가 있고 어떤 기술이 필요한지 알 수 있고, 그래야 글로벌 경쟁력이 생긴다. 우리 컨소시엄은 기술 측면과 서비스 측면을 다 해봤기 때문에 강점이 크다.”

Q. SK텔레콤 컨소시엄의 경우 B2B 영역에서는 제조, 자동차, 게임, 로봇 등에 우선 적용하는 방안을 추진한다고 들었다. 그렇다면 피지컬 AI로도 발전한다고 보면 되나.

“에이전트는 컴퓨터상에서의 에이전트와 피지컬한 측면의 에이전트 등 두 가지 측면이 있다. 사실 두 방향을 다 추구하고 있는 상황이다. 지식을 기반으로 제조 현장에서 도움을 주는 ‘지식형’ 모델과 실제로 조작까지 할 수 있는 것까지 연결되는 피지컬 AI로의 활용을 생각하고 있다.”

Q. 컨소시엄을 구성하는 기업 중 게임사인 ‘크래프톤’과 자율주행 모빌리티 기업인 ‘포티투닷(42dot)’이 눈에 띄는데.

“크래프톤이 겉보기에는 게임회사지만, 고급 AI 인력이 상당히 많다. 국내에서도 손꼽힐 정도다. 또 LLM을 만드는 기술뿐 아니라 AI 기술을 풍부하게 갖고 있다. 게임 회사다보니 비주얼 분야 AI에서도 강점을 갖고 있다. 또 굉장히 큰 서비스를 하고 있는 회사여서 컨소시엄 안에서 많은 도움을 줄 것으로 생각했다.또 컴퓨터가 아닌 세상에서 AI를 제일 체감할 수 있는 공간이 자동차라고 생각한다. 사람들은 운전을 하든, 대중교통을 이용하든 누구나 차를 탄다. 그래서 피지컬 AI 측면이든, 활용 측면이든 포티투닷은 굉장한 의미를 갖고 있는 멤버다.”

Q. 추론형 AI 반도체(NPU) 제작사인 리벨리온도 SK텔레콤 컨소시엄에 포함돼 있는데 어떤 역할을 하나.

“지금은 모델을 만들면 NPU에 맞추는 측면이 있다. 쉽게 표현하자면, 고정돼있는 NPU에 모델을 구겨넣는 느낌이다. 이 경우 모델의 성능이 온전히 다 나오지 않을 수 있다. 그런데 모델에 맞춰 NPU를 만들면 더 효율적이고 빠르게 동작하는 LLM이 될 수도 있다.물론 NPU가 가진 물리적 한계가 있으니 마음대로 만들 수는 없을 것이다. 그래도 리벨리온이 ‘NPU를 최적으로 설계하려면 모델이 이렇게 바뀌어야 한다’고 이야기를 해줄 수 있고, 그 과정에서 시너지가 날 수 있다.”

Q. 다른 정예팀도 서울대와 KAIST를 멤버로 두고 있는데, SK텔레콤 컨소시엄에 참여하는 서울대·KAIST 연구진들은 어떤 강점을 갖고 있나.

“LLM 또는 LLM에 들어가는 다양한 기술들을 연구한 분들이 굉장히 많다. 서울대 연구진의 경우 김건희 교수는 멀티모달 분야에서 독보적인 기술을 가졌다. 도재영 교수는 아마존에서 알렉사와 같이 언어나 에이전트 기술을 많이 해온 분이다. 윤성로 교수는 과거 4차산업혁명위원회 위원장을 했고 학계에서도 다양한 AI 기술들을 많이 연구했다. 황승원 교수는 언어기술 연구를 많이 했다. 또 이기민 KAIST 교수는 에이전트, 나아가 피지컬 AI까지 이어지는 기술을 갖고 있다.SK텔레콤 컨소시엄에 있는 기업들과 서울대, KAIST 연구진과 함께 최선을 다해 노력해 최종 2개팀에 들도록 노력하겠다. ”