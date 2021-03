[새로 나왔어요]자기 치유 그림 선물 外

(김선현 지음·미문사)=치유, 평화, 추억, 행복, 희망이라는 5개 주제별로 각각 작가 5명의 작품을 수록했다. 한국에서 꾸준히 사랑받고 있는 한국 화가 25명의 그림을 통해 사회, 경제, 문화적으로 불안을 겪는 이들에게 위로와 치유의 메시지를 전한다. 1만9800원.(김효은 지음·휴머니스트)=마음을 개념적으로 분석하고 정량적으로 측정하고자 한 인지과학의 다양한 실험을 소개한다. 인간의 마음이 각 상황마다 달라지는 데 대한 의미를 해석하며 마음의 복잡함을 파악한다. 1만5000원.(시라이 사토시 지음·오시연 옮김·웅진지식하우스)=정치학자인 저자가 마르크스 ‘자본론’을 기반으로 자본주의의 기원과 운영 원리를 쉽게 풀어썼다. 자본론 이후 등장한 자본주의의 경향과 한계, 최근 흐름도 일목요연하게 정리했다. 1만6000원.(조광희 지음·솔)=주인을 살해한 안드로이드가 법정에 서는 이야기를 그린 공상과학(SF) 소설이다. 인간이란 무엇이며, 의식을 규정하는 건 무엇인지를 묻는다. 저자는 변호사이자 영화제작자로, 2018년 장편소설 ‘리셋’을 펴냈다. 1만4000원.(한승일 백낙삼 최필순 지음·클)=1967년 이래로 1만4000쌍의 커플을 탄생시킨 경남 창원의 결혼 명소 신신예식장. 저자가 이곳을 지켜온 사장 부부와 함께 55년간의 예식장 역사를 사진과 잔잔한 글로 풀어냈다. 우리네 희로애락이 식장에 전부 녹아 있다. 1만5000원.(김멜라 나일선 위수정 지음·문학과지성사)=출판사가 꼽은 ‘이 계절의 소설’들을 엮은 소설집. ‘나뭇잎이 마르고’ ‘from the clouds to the resistance’ ‘은의 세계’ 등 세 편 소설과 세트로 담긴 각 작가의 인터뷰가 소설을 곱씹게 한다. 여성, 소통, 팬데믹 등에 관한 주제다. 3500원.(김의환 지음·인터북스)=제목은 멍청한 상사와 유능한 상사의 줄임말이다. 저자는 조직의 성패가 상사의 역량에 달렸다고 보고, 이 시대에는 리더십에 관한 이론서가 아니라 상사들을 위한 실천 가이드북이 필요하다고 봤다. 결정을 피하거나 지시가 구체적이지 않는 등 따라 해선 안 될 멍상사들의 행동 유형을 상세하게 설명했다. 1만3000원.(강성곤 지음·형설미래교육원)=KBS 최고참 강성곤 아나운서의 36년 말쟁이 생활을 담아놓은 책이다. 아나운서 되는 법부터 비루한 일상 같은 솔직한 개인사를 털어놓는다. 아울러 목소리와 발음 등 전문성을 담보한 정보도 빼놓지 않았다. 1만5000원.