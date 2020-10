경력-분야별 맞춤 커리큘럼 강점… 탄탄한 MBA 동문 네트워크도 자랑

융합적 사고 갖춘 미래 최고경영자 양성

금융 전문가-글로벌 경영인재 양성 과정

미국 THE MBA 평가 글로벌 랭킹 52위 진입

연세대 경영전문대학원은 분야 및 경력별 교육과정을 특화시킨 맞춤형 커리큘럼을 갖추고 있다. 파트타임으로는 기업 CEO 및 임원을 위한 Executive MBA(EMBA), 미래 CEO로 성장할 중간 관리자를 위한 Corporate MBA(CMBA), 금융 CEO를 꿈꾸는 중간관리자를 위한 Finance MBA(FMBA), 풀타임으로는 미래 글로벌 비즈니스 리더를 꿈꾸는 세계 각국의 유능한 젊은 경영인을 위한 100% 영어 강의의 Global MBA(GMBA) 과정이 있다. 연세 MBA의 4개 과정은 ‘연세 One MBA’라는 슬로건으로 공통의 정체성을 만들어 가고 있다.Executive MBA 과정은 현직 및 차세대 최고경영자가 반드시 갖춰야 할 리더십, 전략적 사고, 미래지향적 사고를 함양하는 최고경영자를 위한 학위과정이다. CEO와 임원, 임원 승진을 앞둔 경력 10년 이상의 중견관리자를 대상으로 하며 2년간 격주로 주말에 수업을 진행한다.일반적인 MBA와 차별화해 최고경영자 맞춤형 교과과정으로 구성했다. EMBA 교과과정의 핵심은 ‘액션러닝(Action Learning)’ 프로젝트 필수과목으로 수강생들이 2년간의 학습 내용과 지식 및 경험을 통합해 현업 혹은 신사업 개발에 실제로 적용하도록 요구한다. 액션러닝의 결과물은 실제 창업에까지 이른 사례도 있다. EMBA 과정의 또 다른 핵심은 글로벌 필드 트립(Global Field Trip·GFT) 필수과목으로서 ‘글로벌 마인드 함양 및 적용’ ‘혁신을 위한 리더십’ ‘신흥시장 개발’ 등을 테마로 해외에서 수업을 진행해 초경쟁시대 글로벌 마인드를 함양할 기회를 제공한다.Corporate MBA 과정은 1965년 국내 최초 설립된 역사와 전통을 자랑하는 과정으로 2년간 파트타임으로 수업을 진행한다. 기업 실무 경력 2년 이상 현재 직장에 재직 중인 관리자만 지원할 수 있다. CMBA 재학생은 다양한 실무 경험을 갖춤은 물론이고 업종, 연령, 직급이 고르게 분포해 재학생 간 친밀한 관계를 쌓으며 상호 다양한 지식과 경험을 공유하고 있다. 1년에 2회 4개국에서 진행되는 GET 프로그램은 ‘글로벌 시장의 문화 다양성 이해’ ‘엔터테인먼트 산업의 혁신’ ‘IT 산업과 스타트업 경영’ ‘신흥시장 개발’ 등 다양한 테마의 해외 현장 체험 교과목을 개설하고 있다.Finance MBA는 금융공학 및 자산운용과 투자은행 분야에 특화된 전문 MBA 과정으로 2년간 파트타임으로 수업을 진행한다. 입학생의 85% 이상이 금융기관의 초급 및 중간 관리자로 재직하고 있다. 최신 금융이론에 대한 전문 지식과 다양한 사례 학습을 통해 금융산업의 차세대 리더 양성을 목표로 한다. 현업에서의 노하우와 파이낸스 특화과정의 교과목 수강이 학습에 강력한 시너지 효과를 발휘하도록 돕는다.1998년 국내 최초로 설립된 Global MBA 과정은 3학기 동안 모든 과목을 영어로 수강하는 풀타임 글로벌 교육과정이다. 재학생의 60% 이상이 15개국 내외에서 유학 온 외국인 학생들로 이뤄진 명실상부한 글로벌 경영인재 양성과정이다. 외국어·한국어학습 및 지역사회 봉사시간을 필수교과로 제공해 Integrity와 Global Perspective를 키우게 한다.연세 MBA는 1965년 국내 최초의 파트타임 MBA, 1998년 국내 최초의 100% 영어 강의로 진행하는 풀타임 Global MBA를 개설하는 등 MBA 교육의 선두주자로 글로벌 경영자 양성에 힘써 왔다. 그 결과 2010년과 2011년 국내 최초로 영국 파이낸셜타임스 및 이코노미스트 선정 글로벌 랭킹에 진입해 국내 MBA의 위상을 세계 속에 알리며 한국 MBA의 글로벌화를 선도했다. 2018년에는 미국 THE (Times Higher Education) MBA 평가에 새롭게 도전하여 국내 MBA 프로그램 중 유일하게 글로벌 랭킹에 52위로 진입하는 새로운 기록을 세웠다. 풀타임과 파트타임 MBA 모두 글로벌 랭킹에 이름을 올린 것은 우리나라에서 연세 MBA가 유일하다.또 세계 양대 경영전문대학원 인증기관인 미국 AACSB와 유럽 EQUIS 인증을 통해 경영학 교육 품질의 우수성을 지속적으로 높여왔다. 현재 연세 Global MBA는 미국 명문 워싱턴대 올린 비즈니스스쿨, 중국 베이징대와 복수학위 프로그램을 운영하고 있으며 향후 중국의 장강상학원 등 세계 명문 경영대학원과 협력해 이를 더욱 확대할 예정이다.글로벌 MBA 랭킹을 선정하는 더 이코노미스트와 파이낸셜 타임즈는 MBA과정 평가의 중요한 요소 중 하나로 ‘동문 네트워크’를 꼽고 있다.연세 MBA는 1965년 설립 이후 졸업생 1만여 명을 배출했으며 지금도 매년 250여 명을 배출하고 있다. 강력한 연세 MBA 네트워크는 연세 경영의 자랑이며 MBA 동창회는 연세 MBA 네트워크의 핵심 역할을 수행해왔다.박서연 기자 sy0091@donga.com