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홍명보호 3차전 상대 남아공 월드컵 최종 명단에 ‘빅리거’ 없다…“32강 힘들 것”
동아일보
업데이트
2026-05-28 15:24
2026년 5월 28일 15시 24분
입력
2026-05-28 15:22
2026년 5월 28일 15시 22분
한종호 기자
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