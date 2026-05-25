손흥민, 월드컵 전 LAFC 마지막 경기서 슈팅 7개…득점은 실패

한국 축구 대표팀 주장 손흥민이 2026 북중미 월드컵 개막 전 마지막으로 출전한 소속팀 로스앤젤레스(LA) FC 경기에서 슈팅 7개를 퍼부었으나 리그 마수걸이 골 사냥에 실패했다.
LA FC는 25일 안방 BMO 스타디움에서 열린 시애틀과의 2026 미국 메이저리그사커(MLS) 15라운드 경기에서 1-0으로 이겼다. 최전방 공격수로 선발 출전한 손흥민은 경기 종료 휘슬이 울릴 때까지 그라운드를 누볐지만 공격 포인트를 올리지 못했다. 손흥민은 이번 시즌 한 경기 개인 최다인 슈팅 7개를 시도했고 후반 22분에는 헤더 골까지 노렸다. 그러나 번번이 골문을 벗어나거나 골키퍼 선방에 막혔다.
승부는 후반 41분 갈렸다. 골문으로 쇄도하던 티머시 틸먼이 오른쪽 측면에서 올라온 타일러 보이드의 크로스를 미끄러지며 밀어 넣어 선제 결승 골을 터뜨렸다. 리그 3연패에 빠져있던 LA FC는 월드컵 휴식기 전 마지막 경기에서 승리를 챙기며 승점 24점(7승 3무 5패)을 기록, 서부 콘퍼런스 5위까지 순위를 끌어올렸다.
손흥민은 이번 시즌 리그 14경기에 출전해 도움만 9개를 기록 중이다. 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵을 포함한 공식전 전체 기록도 2골이 전부다. 북중미 월드컵 사전 캠프 합류를 앞두고 고심이 깊어질 수밖에 없는 이유다. 손흥민의 뒷머리에 원형 탈모로 보이는 자국이 TV 중계 화면에 잡히기도 했다. 개인 통산 네 번째 월드컵 출전을 앞둔 손흥민은 이날 곧바로 미국 유타주 솔트레이크시티로 이동해 축구대표팀 사전 캠프에 합류할 예정이다.
한편 이날 경기에서는 시애틀의 중앙 수비수 김기희도 선발 출전해 ‘코리안 더비’가 성사됐다.
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