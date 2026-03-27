홍명보호 월드컵 본선 첫 상대, 덴마크-체코 중 한 팀으로 압축

한국 축구대표팀의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵(미국, 멕시코, 캐나다) 조별리그 첫 경기 상대가 덴마크와 체코 중 한 팀으로 압축됐다.
덴마크는 27일 안방인 코펜하겐에서 열린 북중미 월드컵 유럽 플레이오프(PO) 패스D 준결승에서 북마케도니아를 4-0으로 대파했다. 체코도 같은 시간 프라하에서 열린 아일랜드와의 경기에서 승부차기까지 가는 접전 끝에 승리했다.
결승에 오른 덴마크와 체코는 내달 1일 체코의 안방인 프라하에서 월드컵 본선 출전권을 두고 단판 승부를 벌인다. 홍명보 감독이 이끄는 한국은 6월 12일 멕시코 과달라하라의 아크론 스타디움에서 이 경기 승자와 월드컵 본선 조별리그 1차전을 치른다.
유럽 PO는 유럽 예선에서 조2위를 차지한 12개국과 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그 상위 4개국 등 총 16개국이 4개 패스(path)로 나뉘어 토너먼트를 치른 뒤 각 패스 1위 4팀이 북중미 월드컵 본선에 진출한다. 이 중 유럽 PO 패스D 승자는 한국과 멕시코, 남아프리카공화국이 속한 A조에 합류한다.
덴마크와 체코 중 어느 팀이 올라와도 한국에는 만만치 않은 상대다. 이중 덴마크는 27일 현재 FIFA 랭킹 20위로 패스D 네 팀 중 유일하게 한국(22위)보다 순위가 높다. 덴마크는 이날 경기에서도 후반 4분부터 14분까지 10분 사이에 3골을 몰아넣는 등 화끈한 공격력을 선보였다. 상대적으로 수비가 약하다는 평가를 받는 한국으로서는 부담스러울 수밖에 없다.
체코는 0-2로 뒤지던 경기를 2-2 동점으로 만든 뒤 승부차기에서 승리하는 끈질긴 모습을 보였다. 체코 골키퍼 마체이 코바르시는 2-3로 뒤진 승부차기 상황에서 상대 4, 5번째 키커의 슈팅을 연달아 막아내며 역전의 발판을 마련했다. 체코는 남은 두 명의 키커가 모두 골을 성공시키며 4-3으로 역전승했다.
‘아주리 군단’ 이탈리아도 12년 만의 월드컵 본선 진출에 1승만을 남겨두게 됐다. 월드컵 4회 우승으로 브라질(5회)에 이어 두 번째로 월드컵에서 많은 정상에 오른 이탈리아는 2018년 러시아 대회와 2022년 카타르 대회에는 연달아 본선 진출에 실패했다.
이탈리아는 이날 이탈리아 베르가모에서 열린 유럽 PO 패스A 준결승에서 북아일랜드를 2-0으로 이겼다. 유럽 예선에서 노르웨이에 1-4로 크게 지며 PO로 밀린 이탈리아는 후반 11분 산드로 토날리의 선제골과 후반 35분 모이스 킨의 추가골로 완승을 거뒀다. 이탈리아는 내달 1일 보스니아 헤르체고비나와 월드컵 본선 진출을 두고 맞붙는다.
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