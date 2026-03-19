“백호의 기습”…2026 북중미 월드컵 韓축구 대표팀 유니폼 공개

붉은색 ‘강함’과 보라색 ‘아름다움’ 조화
한국 축구 국가대표팀이 2026 북중미 월드컵을 포함한 올해 국가대항전에서 입을 새 유니폼이 공개됐다.
나이키는 19일 축구 대표팀의 안방, 방문 유니폼 디자인을 공개하며 “이번 유니폼은 한국 축구가 지닌 강인함과 응집된 에너지를 디자인에 담았다”고 설명했다.
이번 유니폼 디자인의 콘셉트는 ‘호랑이의 기습’에서 출발했다. 수호의 상징인 백호를 모티브로 결정적인 순간에 폭발하는 공격력을 시각적으로 풀어냈다.
나이키 글로벌 풋볼의 한국 유니폼 담당 피터 어달은 “한마디로 ‘백호의 기습’을 보여주고자 했다. 한국의 자긍심을 상징하는 이미지로 저희가 떠올린 건 백호였다. 백호는 조용하지만 아무도 예상하지 못한 순간에 공격할 수 있는 힘을 가진 존재다. 마치 11명의 백호가 경기장 위에 서서 기습하는 듯한 모습을 상상하며 디자인했다”고 설명했다.
방문 유니폼은 기습 서사의 확장판이다. 또한 기존 한국 대표팀의 방문 유니폼은 흰색, 검정색의 조합 위주였는데, 이번에는 기존 흐름에서 벗어나 연한 바이올렛 색상을 사용했다.
어달은 “‘동물의 왕’과 ‘꽃의 왕’이 만난다는 콘셉트다. 꽃이 피어오르는 순간의 폭발적인 기세에서 영감을 받았다. 한국의 예술과 건축에서도 영감을 받아 강함과 아름다움이 균형을 이루는 2개의 상징을 담아냈다”고 설명했다.
해외 매체 등에서는 “꽃 종류를 정확히 지칭하지 않았지만 무궁화(Mugunghwa), 즉 로즈 오브 샤론(Rose of Sharon·무궁화를 가리키는 영어 이름)이라고 볼 수 있다”고 분석했다.
이번 유니폼에는 나이키의 쿨링 이노베이션 기술인 ‘에어로핏’이 적용됐다. 기존 선수용 의류 대비 2배 이상의 공기 흐름을 유도할 수 있도록 설계했다는 게 나이키의 설명이다. 또한 최초로 100% 섬유 폐기물로 제작했다.
축구 대표팀 유니폼은 23일 공식 출시된다. 한국 선수들은 28일 영국에서 열리는 코트디부아르와의 평가전에서 처음 이 유니폼을 착용할 예정이다.
김배중 기자 wanted@donga.com
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