핸드볼 활성화 방안 모색 위한 ‘핸드볼의 스포츠토토 편입 및 혁신 전략’ 포럼 24일 국회서 개최

‘우리 생애 최고의 순간’은 과거가 아니라 현재 또는 미래가 될 수 있을까.
과거 올림픽 등 여러 국제대회에서 세계를 제패하며 국민에게 감동을 전했던 핸드볼 등 비인기 종목의 경쟁력 회복을 위해 각계 전문가들이 모여 제도적 지원 방안 등을 논의한다.
24일 오전 10시 국회 의원회관 제1 소회의실에서는 ‘핸드볼의 스포츠토토 편입 및 종목 혁신 전략’ 포럼이 열린다. 국회 문화체육관광위원회 소속인 더불어민주당 조계원 의원과 문체위 김교흥 위원장, 임오경 간사, 민형배 의원, 박수현 의원, 양문석 의원, 교육위원회 김문수 의원이 함께 주최한다.
프로 리그 출범을 준비하고 있는 핸드볼을 스포츠토토(체육진흥투표권) 신규 종목에 편입시켜 국민의 관심을 높이고, 정부 예산 지원과 기업 후원에 한정됐던 재원을 다변화해 종목을 산업화하는 방안이 주로 논의될 예정이다.
조계원 의원은 비인기 종목의 생존권 및 공공권 확보를 주제로 축사를 할 예정이다. 임오경 의원은 스포츠 현장 중심의 정책 및 제도 혁신과 관련한 논의를 주도한다.
이와 함께 ‘한국 핸드볼의 과거와 현재’, ‘H리그 등 핸드볼계의 자구노력’을 주제로 한 발제가 진행되고, 김대희 부경대 교수는 ‘한국형 지속 가능 스포츠 모델과 정부의 역할’을 주제로 기업 투자와 정부 정책지원을 결합한 비인기종목 육성 모델을 제시할 예정이다.
조계원 의원은 “핸드볼이 올림픽 구기 종목 가운데 가장 좋은 성적을 내왔음에도 오랜 기간 비인기 종목으로 인식 돼왔던 만큼 안정적인 재원 마련과 저변 확대를 위한 스포츠토토 종목 편입이 필요하다. 핸드볼이 산업적으로 자립하고 지속 가능하게 성장할 수 있는 구조를 만들어야 한다”고 말했다.
포럼에는 문화체육관광부, 국민체육진흥공단, 대한체육회 등 정부 및 산하기관과 대한핸드볼협회, 한국핸드볼연맹 관계자와 및 지도자, 선수단도 참여한다.
김배중 기자 wanted@donga.com
