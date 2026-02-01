본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
스포츠
오현규, 튀르키예 베식타시 이적
동아일보
입력
2026-02-06 04:30
2026년 2월 6일 04시 30분
한종호 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260205/133308319/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
한국 축구 국가대표팀 공격수 오현규(25·사진)가 헹크(벨기에)를 떠나 베식타시(튀르키예)에 입단했다.
베식타시는 5일 구단 홈페이지에 “베식타시에 온 오현규를 환영한다”는 글을 올리며 오현규의 영입을 알렸다. 이적료는 1400만 유로(약 241억 원)이며 계약기간은 3년 6개월이다.
튀르키예 쉬페르리그(1부) 우승 16회를 기록한 베식타시는 이번 시즌엔 이날 현재 10승 6무 4패(승점 36)로 18개 팀 중 5위에 자리해 있다.
오현규는 2023년 1월 한국 프로축구 수원 삼성에서 셀틱(스코틀랜드)으로 이적하면서 유럽 무대를 밟았다. 2024년 7월 헹크로 팀을 옮긴 오현규는 2025∼2026시즌 32경기에 출전해 10골을 기록하고 있다.
#오현규
#베식타시
#헹크
#튀르키예
한종호 기자 hjh@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
한동훈 제명, 국힘에 긍정적 18%…與-조국당 합당, 반대 44%-찬성 29%
2
박찬대 “시장합니다! 밥주세요!” 발언에 李대통령 웃음
3
‘1억개의 별’ 日 스타작가도 반한 한국 남자…“이 사람 누구입니까?”
4
[단독]與 대외비 문건 “조국당에 지명직 최고위원 배분”
5
李대통령 자리 앉을뻔한 정의선…“야망 있으시네” 빵 터져
6
운동의 개념이 바뀌었다…‘계단 오르기’가 최고인 이유[노화설계]
7
트럼프도 몰랐던 조지아 구금 사태…‘反이민’ 스티븐 밀러가 주도
8
희토류가 아팠던 트럼프…동맹 끌어모아 對中 ‘광물 방패’ 구축
9
“곱게 나이 들고 싶다” 전원주, 500만원 들여 피부 시술 받아
10
“보완수사권, 예외도 못 줘” 민주, 李대통령 요구 거부
1
李 “똘똘한 한 채로 갈아타기? 주거용 아니면 안하는 게 이익”
2
장동혁 “재신임, 정치생명 걸고 요구하라…全당원 투표 따를것”
3
박근혜 달성군 사저, ‘가세연’에 가압류 당해
4
“베트남 처녀 수입해 농촌 총각 장가” 진도군수 발언 논란
5
[송평인 칼럼]사법을 입법으로 착각하는 법관들
6
오세훈 “張, 실망스럽다” vs 장예찬 “吳, 시장직 걸 자신 있나”
7
李 “예외적 필요” 요구에도…與, 검사에 보완수사권 안 준다
8
다주택자 53% “양도세 중과유예 종료 잘했다”
9
‘친한계 숙청설’ 돌던 당협위원장 교체, 장동혁 칼 거뒀다
10
박근혜 달성 사저, ‘가세연’ 김세의 등에 가압류…10억 안갚아
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
한동훈 제명, 국힘에 긍정적 18%…與-조국당 합당, 반대 44%-찬성 29%
2
박찬대 “시장합니다! 밥주세요!” 발언에 李대통령 웃음
3
‘1억개의 별’ 日 스타작가도 반한 한국 남자…“이 사람 누구입니까?”
4
[단독]與 대외비 문건 “조국당에 지명직 최고위원 배분”
5
李대통령 자리 앉을뻔한 정의선…“야망 있으시네” 빵 터져
6
운동의 개념이 바뀌었다…‘계단 오르기’가 최고인 이유[노화설계]
7
트럼프도 몰랐던 조지아 구금 사태…‘反이민’ 스티븐 밀러가 주도
8
희토류가 아팠던 트럼프…동맹 끌어모아 對中 ‘광물 방패’ 구축
9
“곱게 나이 들고 싶다” 전원주, 500만원 들여 피부 시술 받아
10
“보완수사권, 예외도 못 줘” 민주, 李대통령 요구 거부
1
李 “똘똘한 한 채로 갈아타기? 주거용 아니면 안하는 게 이익”
2
장동혁 “재신임, 정치생명 걸고 요구하라…全당원 투표 따를것”
3
박근혜 달성군 사저, ‘가세연’에 가압류 당해
4
“베트남 처녀 수입해 농촌 총각 장가” 진도군수 발언 논란
5
[송평인 칼럼]사법을 입법으로 착각하는 법관들
6
오세훈 “張, 실망스럽다” vs 장예찬 “吳, 시장직 걸 자신 있나”
7
李 “예외적 필요” 요구에도…與, 검사에 보완수사권 안 준다
8
다주택자 53% “양도세 중과유예 종료 잘했다”
9
‘친한계 숙청설’ 돌던 당협위원장 교체, 장동혁 칼 거뒀다
10
박근혜 달성 사저, ‘가세연’ 김세의 등에 가압류…10억 안갚아
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
“퇴직금 더 달라” 성과급 대법 판결에 추가소송
입춘 ‘반짝 봄바람’ 끝… 주말 영하 17도 한파
“탈모약, 전립선암 원인 아냐… 가족력 있으면 정기검사”
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0