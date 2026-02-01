오현규, 튀르키예 베식타시 이적

  • 동아일보

한국 축구 국가대표팀 공격수 오현규(25·사진)가 헹크(벨기에)를 떠나 베식타시(튀르키예)에 입단했다.

베식타시는 5일 구단 홈페이지에 “베식타시에 온 오현규를 환영한다”는 글을 올리며 오현규의 영입을 알렸다. 이적료는 1400만 유로(약 241억 원)이며 계약기간은 3년 6개월이다.

튀르키예 쉬페르리그(1부) 우승 16회를 기록한 베식타시는 이번 시즌엔 이날 현재 10승 6무 4패(승점 36)로 18개 팀 중 5위에 자리해 있다.

오현규는 2023년 1월 한국 프로축구 수원 삼성에서 셀틱(스코틀랜드)으로 이적하면서 유럽 무대를 밟았다. 2024년 7월 헹크로 팀을 옮긴 오현규는 2025∼2026시즌 32경기에 출전해 10골을 기록하고 있다.

한종호 기자 hjh@donga.com
