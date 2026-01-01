스톤 그리고 남과 여… “韓 첫 함성은 우리가”

▽김선영(33)



－소속: 강릉시청



－‘팀 킴’으로 2018 평창 올림픽 은메달 획득







－남자 선수 못지않은 강력한 스위핑이 무기



▽정영석(31)



－소속: 강원도청







－2022년부터 김선영과 믹스더블 팀 결성·올림픽 첫 출전



－2018년 평창 패럴림픽 전력분석원 출신. ‘전술 지휘’가 무기