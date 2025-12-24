프로축구 제주, ‘벤투 사단’ 코스타 신임 감독 선임

프로축구 K리그1 제주SK FC가 신임 감독으로 세르지우 코스타(52)를 임명했다고 24일 밝혔다.
제주는 K리그1 2025시즌 11위를 기록하면서 승강 플레이오프(PO)까지 경험했으나, 수원삼성을 꺾고 다음 시즌도 1부리그에서 맞게 됐다.
이에 새 시즌 반등을 위해 세르지우 코스타 감독을 선임했다.
2026시즌부터 제주의 지휘봉을 잡게 된 세르지우 코스타 감독은 한국 축구팬들에게도 친숙한 이름이다.
2022 국제축구연맹(FIFA) 카타르 월드컵에서 파울루 벤투 감독 사단으로 한국 대표팀과 인연을 맺었다.
당시 세르지우 코스타 감독은 수석코치로 벤투 사단의 지략가로 활약했다.
특히 포르투갈과의 H조 조별 예선 3차전을 앞두고 벤투 감독이 가나와의 2차전 퇴장 징계로 벤치를 지키지 못하자 대신 경기를 지휘하며 2-1 승리와 함께 16강 진출을 이끄는 기염을 토했다.
이처럼 ‘벤투 사단의 전략가’였던 세르지우 코스타 감독은 스포르팅 CP 스카우트-전력분석관(포르투갈·2007~2010), 포르투갈 대표팀 수석코치-전력분석관(2016), 크루제이루 EC 수석코치(브라질·2016), 올림피아코스 FC 수석코치(그리스·2016~2017), 충칭 당다이 리판 수석코치(중국·2018), 대한민국 대표팀 수석코치(2018~2022)를 역임한 데 이어 지난 3월까지 아랍에미리트(UAE) 대표팀 수석코치까지 벤투 사단의 핵심으로 활동했다.
세르지우 코스타 감독은 한국 선수 및 K리그에 대한 이해도까지 높다.
한국 대표팀 수석코치로 활동했던 당시 벤투 감독과 함께 K리그 경기들을 직접 관전하며 한국 선수들의 움직임을 면밀히 살폈다.
전력분석관 출신답게 필요한 장면에 관한 영상 및 데이터 분석을 직접 정리했으며, 자연스레 K리그의 전반적인 분석까지 마쳤다.
여기에 벤투 감독과 함께 쌓아온 선진 축구 시스템 노하우와 철학을 갖추고 있다.
제주 측은 “2026시즌 새로운 비상을 꿈꾸는 제주SK의 입장에선 변화 및 혁신을 이끌 적임자”라며 “구단 최초 외국인 감독이자 과거 유공 코끼리·부천 SK(1995~1998) 사령탑으로 활동하며 ‘니포축구’ 신드롬을 일으켰던 발레리 니폼니시 감독(러시아)의 재림을 기대하고 있는 이유도 바로 여기에 있다”고 설명했다.
세르지우 코스타 감독은 “2018년부터 시작한 한국에서의 삶은 정말 최고였다. 한국을 떠난 뒤 사람, 생활, 음식 모든 부분이 다 그리웠다. 가족들도 내게 다시 한국에 가고 싶다는 말을 했을 정도”라며 “무엇보다 한국 팬들에게 정말 뜨거운 사랑을 받았다”고 말했다.
이어 “다시 한국으로 돌아와 K리그라는 무대에서 그 사랑에 보답할 수 있는 기회를 준 제주에 정말 감사하다는 말을 전하고 싶다. 첫 감독이라는 새로운 도전을 제주의 모든 구성원들과 함께 할 수 있어 크나큰 영광”이라고 덧붙였다.
한편 세르지우 코스타 감독은 입국 후 다사다난했던 한 해를 보냈던 제주 선수단을 빠르게 재정비할 예정이다.
