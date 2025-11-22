‘배드민턴 여제’ 안세영, 대한민국체육상 받았다

호주 오픈서 올 10번째 우승 도전
‘배드민턴 여제’ 안세영(23·사진)이 대한민국체육상 대통령 표창 경기상을 수상했다.
안세영은 21일 서울 중구 웨스틴조선서울에서 열린 ‘2025년 체육발전유공 포상 및 제63회 대한민국체육상 전수식’에서 대한민국체육상 경기상 부문 수상의 영예를 안았다.
1963년 제정된 대한민국체육상은 체육 발전 및 진흥에 공헌한 선수와 지도자 등 체육인에게 주는 상이다. 배드민턴 선수가 대한민국체육상 경기상을 받은 건 1991년 박주봉(61), 2003년 김동문(50)-나경민(49) 이후 안세영이 세 번째다. 다만 안세영은 세계배드민턴연맹(BWF) 호주 오픈에 참가하느라 시상식에는 참석하지 못했다.
지난해 파리 올림픽에서 28년 만에 배드민턴 여자단식 금메달을 딴 안세영은 올해 출전한 13개 국제대회에서 9번이나 정상에 오르며 절정의 기량을 발휘하고 있다. 2023년 8월 처음 여자단식 세계 랭킹 1위에 오른 안세영은 최근까지 120주간 세계 정상을 지키고 있다.
안세영은 이날 열린 호주 오픈 여자단식 8강에서 일본의 스즈이 마나미(22·일본·38위)를 2-0(21-10, 21-8)으로 완파하며 4강에 진출했다. 지난달 프랑스 오픈 우승으로 2023시즌 자신이 세웠던 여자부 BWF 단일 시즌 최다 우승(9회)과 타이를 이룬 안세영은 전인미답의 여자부 단일 시즌 10번째 우승에 한 발 더 다가섰다.
남은 시즌 안세영은 BWF 단일 시즌 최다 우승 타이기록도 노려볼 수 있다. 남녀부를 통틀어 이 부문 기록은 2019년 남자 단식에서 11회 우승을 차지한 모모타 겐토(31·일본·은퇴)가 갖고 있다. 안세영은 이번 호주 오픈에 이어 다음 달 중국에서 열리는 월드투어 파이널스에서 우승하면 모모타와 어깨를 나란히 할 수 있다.
이날 대한민국체육상 지도상은 안세영과 2008년 베이징 올림픽 금메달리스트 이용대(37)를 발굴한 최용호 지도자(69)가 수상했다. 이날 함께 수여된 최고 등급 체육훈장 청룡장은 박채순 전 양궁 국가대표팀 감독(60) 등 12명이 받았다.
임보미 기자 bom@donga.com
