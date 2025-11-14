작년 신인왕 스킨스, 올해는 NL 사이영상

폴 스킨스(23·피츠버그·사진)가 미국프로야구 메이저리그(MLB) 최고 투수의 상징인 사이영상 수상자에 만장일치로 선정됐다. 스킨스는 13일 발표된 미국야구기자협회(BBWAA) 투표 결과 내셔널리그(NL) 1위표 30장을 싹쓸이해 총점 210점을 받았다.
오른손 투수 스킨스는 빅리그 2년 차인 올해 32경기에 선발 등판해 10승 10패, 평균자책점 1.97, 탈삼진 216개를 기록했다. 올해 MLB에서 1점대 평균자책점을 기록한 선발 투수는 스킨스뿐이다. 스킨스가 올해 3점 넘게 실점한 경기는 4번밖에 없지만 타선 지원을 받지 못해 두 자릿수 패배를 당했다.
스킨스의 어릴 적 꿈은 야구 선수가 아니라 파일럿이었다. 실제로 스킨스는 고교 졸업 후 미국 공군사관학교에 진학했다. 그러나 투타를 겸업하던 공군사관학교 2학년 때 미국대학체육협회(NCAA) 무대에서 투수로 10승(3패), 타자로 OPS(출루율+장타율) 1.046을 기록하면서 생각이 바뀌었다. 전투기를 몰기에는 키(198cm)도 너무 컸다. 스미스는 2023년 루이지애나주립대로 전학한 뒤 투구에만 전념하며 122와 3분의 2이닝 동안 13승 2패, 평균자책점 1.69, 탈삼진 209개를 기록했다. 그리고 그해 MLB 신인 드래프트 때 전체 1순위로 피츠버그 유니폼을 입었다.
스킨스는 “내가 MLB에서 뛰게 되거나 사이영상을 받으리라고는 상상도 못 했다. 상을 받은 것도 특별하지만 만장일치 수상은 또 다른 차원”이라면서 “더 좋은 투수가 되도록 노력하겠다”고 말했다.
스킨스는 지난해엔 11승 3패, 평균자책점 1.96, 탈삼진 170개를 기록하며 NL 신인상을 받았다. 빅리그 데뷔 2년 안에 신인상과 사이영상을 모두 받은 선수는 페르난도 발렌수엘라(1960∼2024·당시 LA 다저스), 드와이트 구든(61·당시 뉴욕 메츠)에 이어 세 번째다. 발렌수엘라는 1981년 NL 신인상과 사이영상을 동시에 받았고, 1984년 NL 신인상 수상자인 구든은 이듬해 사이영상 수상자로 뽑혔다. 올해 아메리칸리그(AL)에서는 왼손 투수 태릭 스쿠벌(27·디트로이트)이 2년 연속 사이영상 수상 기록을 남겼다. 스쿠벌은 올해 13승 6패, 평균자책점 2.21, 탈삼진 241개를 기록했다.
