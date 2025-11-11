동아일보

이강인, PSG 100번째 경기서 결승골 어시스트

2001년생 동갑내기 이강인(파리 생제르맹·PSG)과 오현규(헹크)가 한국 국가대표팀 합류를 앞두고 물오른 경기력을 자랑했다. 이강인은 2경기 연속 도움, 오현규는 3경기 연속 득점을 각각 기록했다.

이강인은 10일 리옹 방문경기로 열린 2025∼2026시즌 프랑스 프로축구 리그1 12라운드 경기에서 결승 골을 도왔다. 이강인은 2-2 동점이던 후반 추가 시간 5분 코너킥 키커로 나서 주앙 네베스(21·포르투갈) 머리로 공을 배달했고, 네베스가 공의 방향을 바꿔 골망을 흔들었다. PSG는 이날 3-2로 승리하며 승점 27(8승 3무 1패)로 마르세유, 랑스(이상 승점 25)를 따돌리고 리그1 선두 자리를 지켰다.

이강인이 이번 시즌 리그1 경기에 나서 도움을 기록한 건 이날이 처음이다. 그 대신 팀이 직전에 치른 5일 바이에른 뮌헨(독일)과의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전 때도 도움을 올렸다.

이날 도움이 더 특별했던 건 이강인이 이날 경기 시작과 함께 오른쪽 측면 공격수로 나서면서 PSG 합류 이후 통산 100번째 출전 기록을 남겼기 때문이다.

오현규도 같은 날 팀 최전방 공격수로 2025∼2026시즌 벨기에 주필러리그 헨트 방문경기에 나서 전반 24분 팀에 1-0 리드를 안기는 선제골을 넣었다. 오현규는 2일 주필러리그 베스테를로전에서는 결승 골, 7일 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 리그 페이즈 4차전 브라가(포르투갈)전에서는 추가 골을 기록했었다. 다만 헹크는 후반 11분 헨트에 동점골을 내주며 1-1 무승부를 기록했다.

김정훈 기자 hun@donga.com
