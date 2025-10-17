‘디펜딩 챔피언’ LA 다저스, 밀워키에 NLCS 3연승…2년 연속 월드시리즈 진출 눈앞

‘디펜딩 챔피언’ LA 다저스가 2년 연속 월드시리즈 진출까지 단 1승을 남겨뒀다.
다저스는 17일 안방에서 열린 2025 미국프로야구 메이저리그(MLB) 포스트시즌 내셔널리그(NL) 챔피언결정 3차전에서 밀워키를 3-1로 꺾었다.
밀워키 방문경기로 치른 1, 2차전에서도 모두 승리한 다저스는 이날 승리로 시리즈 전적 3전 전승을 기록하며 시리즈 승리 확률 97.6%(41회 중 40회)를 선점했다.
MLB 역사상 7전 4승제로 치러지는 시리즈에서 승리 없이 3패를 당한 후 역전에 성공한 사례는 2004년 보스턴뿐이다.
보스턴은 그해 아메리칸리그(AL) CS에서 뉴욕 양키스에 3연패를 당한 뒤 남은 4경기를 모두 이겨 월드시리즈에 진출했다.
당시 극적인 ‘역스윕’을 이뤄낸 보스턴은 월드시리즈에서 세인트루이스를 4-0으로 완파하고 86년 만에 우승 반지를 차지했다.
데이브 로버츠 다저스 감독이 보스턴 선수로 그해 ALCS 4차전에서 끝내기 결승 득점을 올렸다.
다저스는 18일 같은 장소에서 밀워키와 4차전을 치른다.
조영우 기자 jero@donga.com
