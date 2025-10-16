‘김연경 공백’ 후 첫 시즌 흥국생명…이다현 “팀으로 공백 메울 것”

2025-26 V리그 개막 앞두고 미디어데이 개최
토모코 감독 “죽순처럼 성장하는 기회 될 것”
여자 프로배구 디펜딩 챔피언 흥국생명이 ‘배구 여제’ 김연경 은퇴 후 치르는 첫 시즌을 앞두고 “한 명이 아닌 팀으로 공백을 메우겠다”고 각오를 밝혔다.
한국배구연맹(KOVO)은 16일 서울 강남구 호텔리베라 청담에서 2025-26시즌 진에어 V리그 여자부 미디어데이를 진행했다. 이 자리에는 7개 팀 사령탑과 주축 선수, 외국인 선수들이 참석했다.
행사에 앞서 흥국생명의 요시하라 토모코(일본) 감독과 이다현은 취재진과 만나 새 시즌을 앞둔 각오 등을 밝혔다. 이다현은 김연경 은퇴 후 흥국생명에 입단한 선수다. 빠져나간 에이스의 자리를 대신해야 한다는 막중한 임무를 부여받은 흥국생명의 새 ‘키 플레이어’다.
그는 “여러 가지로 책임질 것이 더 많아졌다. 이전 시즌과는 완전히 다른 느낌이다. 어깨가 무거운 게 느껴진다”고 시즌을 앞둔 감정을 전했다.
이어 “(김)연경 언니가 빠진 공백은 정말 크다. 빈자리를 채울 수 있냐고 ‘YEA OR NO’로 묻는다면, 솔직히 ‘NO’라고 답하고 싶다”면서도 “하지만 빈자리를 메운다는 생각보단 새로운 배구와 새로운 방향성으로 좋은 경기를 보여주고 싶은 마음”이라고 말했다. 일각에서는 V리그 최고의 흥행 카드였던 김연경의 이탈로 흥국생명의 성적뿐 아니라 관중 숫자도 줄어들 것이라는 우려를 한다.
이다현은 “연경언니가 늘 배구 인기를 위해 고민하고 노력한 것을 잘 알고 있다. 언니의 뜻을 이어받아 좋은 경기력과 좋은 성적으로 배구 인기가 계속 이어지도록 노력할 것”이라고 말했다.
토모코 감독 역시 비슷한 견해다. 그는 “큰 기둥이 빠진 느낌이지만, 그 자리를 여러 선수가 다 같이 수비하고 다 같이 뛰면서 메우겠다”고 말했다.
그러면서 “이전에는 알게모르게 김연경에게 의지하는 면이 있었다. 하지만 이제는 모든 선수가 ‘내가 더 열심히 해야 한다’는 책임감을 가져야한다”면서 “우리 선수들 모두가 죽순처럼 쑥쑥 성장하는 기회가 될 것이라고 믿는다”는 견해를 냈다.
