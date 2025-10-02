파리 생제르맹, FC바르셀로나 꺾고 UEFA 챔피언스리그 2연승…이강인 ‘골대 강타’

프랑스 리그1 파리 생제르맹(PSG)이 2025~2026시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그에서 2연승을 달렸다.
PSG는 2일 스페인 바르셀로나에서 열린 UEFA 챔피언스리그 리그 페이즈 2라운드 FC바르셀로나(바르사·스페인)와의 방문경기에서 2-1로 이겼다. 이 대회 ‘디펜딩 챔피언’인 PSG는 지난 시즌 스페인 라리가 우승팀 바르사를 꺾고 2연승을 이어갔다. PSG는 리그 페이즈 1차전에선 아탈란타(이탈리아)를 상대로 4-0 완승을 거뒀다. 반면 리그 페이즈 1차전에서 뉴캐슬(잉글랜드)을 2-1로 제압했던 바르사(1승 1패)는 안방에서 PSG에 패해 연승에 실패했다.
전반 19분 바르사의 페란 토레스에게 먼저 골을 내준 PSG는 전반 38분 세니 마율루가 골망을 흔들어 경기를 원점으로 돌렸다. PSG는 후반 45분 곤살루 하무스가 페널티 박스에서 왼발 슈팅으로 결승골을 터뜨려 짜릿한 역전승을 거뒀다.
이날 벤치에서 경기를 시작한 이강인은 후반 35분 마율루를 대신해 그라운드를 밟았다. 이강인은 후반 38분 상대 선수 여러 명에게 둘러싸인 상황에서 드리블로 슈팅 공간을 만든 뒤 절묘한 왼발 슈팅을 시도했으나 공이 골포스트에 맞고 골라인 밖으로 나갔다. 축구 통계 전문 매체 ‘풋몹’은 이강인에게 평점 7.2점을 줬다.
