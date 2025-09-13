우상혁, ‘파리 金’ 해미시 커 제치고 세계선수권 제패 노린다

7월 모나코 대회서 2m34 넘어
참가자 38명중 올시즌 실외 최고
‘대회 3연패’ 바르심은 2m13 그쳐
‘스마일 점퍼’ 우상혁(29·사진)이 한국 육상 최초의 세계선수권 금메달에 도전한다.
우상혁은 13일 개막하는 도쿄 세계육상선수권에서 남자 높이뛰기 우승을 노린다. 남자 높이뛰기 예선은 14일, 결선은 16일 열린다. 올 시즌 7개 국제대회에 출전해 모두 우승한 우상혁은 이번 대회 참가자 38명 중 올 시즌 실외 대회 기록이 가장 좋다. 우상혁은 7월 모나코에서 열린 세계육상연맹 다이아몬드리그에서 자신의 시즌 최고기록인 2m34를 넘었다. 이번 세계선수권이 열리는 도쿄 국립경기장은 우상혁이 2021년 도쿄 올림픽 때 2m35의 기록으로 ‘깜짝 4위’에 오르며 세계적 점퍼로 도약한 곳이다.
도쿄 올림픽 이후 우상혁은 2022년 베오그라드 세계실내선수권에서 한국 선수 최초로 금메달(2m34)을 목에 걸었다. 같은 해 유진 세계선수권에선 한국 선수 역대 최고 성적인 은메달(2m35)을 땄다. 당시 2m37의 기록으로 세계선수권 3연패를 달성했던 무타즈 바르심(34·카타르)은 올 시즌 최고기록이 2m13에 그친다.
우상혁은 지난해 파리 올림픽 금메달리스트인 해미시 커(29·뉴질랜드)와 우승 경쟁을 벌일 것으로 보인다. 파리 올림픽에서 우상혁은 7위(2m27)에 그쳤다. 3월 중국 난징에서 열린 세계실내선수권에선 우상혁(2m31)이 커(2위·2m28)를 제치고 정상에 올랐다.
댓글 0