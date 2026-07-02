한성숙 총리 첫 일정은 AI… “정부의 속도 올리겠다”

한성숙 신임 국무총리가 취임 첫날인 1일 인공지능(AI) 관계 장관 간담회를 열고 “AI와 첨단 산업에 대한 투자는 더욱 과감하게 수행하고, 혁신의 걸림돌이 될 수 있는 규제 합리화에도 적극 나서겠다”고 밝혔다.
한 총리는 이날 청와대에서 이재명 대통령으로부터 임명장을 받고 임기를 시작했다. 한 총리는 2006년 4월 한명숙 전 국무총리가 취임한 지 20년 만의 두 번째 여성 총리다.
한 총리는 청사에서 기자들과 만나 “‘대체불가 대한민국’으로 가는 상황에서 정부의 속도가 굉장히 중요하다”며 “더 빠르게 움직이는 정부가 되는 데 최선을 다하겠다”고 말했다. 한 총리는 약 10분간의 질의응답에서 “정부의 속도를 올리겠다”며 ‘속도’를 7번 강조했다.
한 총리는 임명장 수여식 후 이 대통령과의 환담 내용을 소개하며 “(이 대통령이) ‘지금까지 해온 것처럼 잘했으면 좋겠다, 사람들의 기대가 있으니 거기에 맞춰서 잘해주면 좋겠다’고 말했다”고 했다. 중점 정책에 대해선 자살예방 정책을 언급했다. 이 대통령은 전날 국무회의에서도 김민석 전 국무총리에게 “높이 평가하고 싶은 특별 사안은 자살자 감소”라고 말했다.
한 총리는 전날 총리 인준 표결이 더불어민주당 주도로 통과된 것에 대해서는 “국회에서 한 일이라 제가 의견을 말씀드릴 사항은 아닌 것 같다”면서도 “청문회 때 모두가 박수 쳐준 것을 기억하고 있다. 응원을 받아서 잘하겠다”고 말했다. 국민의힘은 한 총리를 두고 ‘부적격 인사’라고 반발하며 표결에 참여하지 않았고 임명 동의안은 찬성 166표, 무효 1표로 가결됐다.
이어 한 총리는 배경훈 과학기술정보통신부 장관, 김정관 산업통상부 장관 등 관계 장관들과 간담회를 열어 AI 추진 현황을 점검하고 정책 방향을 논의했다. 한 총리는 “이제는 정부도 일하는 방식을 바꿔야 한다”며 “국민들이 즉각 체감할 수 있는 공공 AI 서비스를 선보이겠다”고 밝혔다. 그러면서 ‘AI 행정과 공공 AI 서비스’, ‘피지컬 AI’, ‘데이터 개방’의 세 가지 핵심 과제를 신속히 추진해야 한다고 강조했다.
네이버 대표이사를 지낸 한 총리가 첫 일정으로 AI 관련 부처와 간담회를 가진 것은 정부의 ‘AI 대전환’ 기조를 부각하기 위한 것으로 풀이된다. 정부는 반도체와 피지컬 AI, AI 데이터센터를 3대 축으로 하는 3대 메가 프로젝트 투자 계획을 발표한 바 있다. 한 총리는 메가 프로젝트에 대해 “우리 산업과 균형 발전의 규모와 속도가 상상했던 것과 달라지는 이정표가 세워진 날”이라고 했다.
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