“세계 1위 바이오 도시로 만들겠다”

박찬대 인천시장 취임식
“7호선 청라 연장 지연 문제 해결”
신성장 동력으로 ‘AI-문화’ 꼽아
박찬대 인천시장(61·사진)은 1일 시청 애뜰광장에서 열린 취임식에서 시정 운영의 3대 원칙으로 ‘지속 가능한 시정’과 ‘여는 시정’, ‘키우는 시정’을 제시했다. 박 시장은 “우리 앞에는 민선 8기의 재정 실패와 정책 실패, 투명하지 못했던 은폐 시정을 정상화해야 하는 엄중한 과제가 놓여있다”고 진단했다.
이어 “서울지하철 7호선 청라 연장 지연 우려와 인천 1호선 송도 연장 무산 위기 등 직면한 현실을 피하지 않고 정확히 짚어 내 모든 위기 상황을 시민에게 보고드리고 꼬인 매듭을 풀어나가겠다”고 덧붙였다. 민생 회복과 시민 소통에 주력하겠다는 의지를 밝힌 박 시장은 “시민의 지갑과 식탁, 청년 일자리와 주거비, 어르신 약값, 병원비, 골목상권에 이르기까지 단단한 민생 회복 프로젝트로 챙기겠다”고 약속했다.
시민이 묻기 전에 먼저 알리고 찾아가겠다고 강조한 그는 인천의 미래를 책임질 신성장 동력으로 인공지능(AI), 바이오, 문화, 에너지 산업을 꼽았다. 박 시장은 “세계적인 인천국제공항과 인천항을 AI로 깨우고 인천을 명실상부한 ‘세계 1위 바이오 도시’로 굳건히 세우겠다”고 다짐했다.
공인회계사 출신인 박 시장은 2016년 20대 총선에서 인천 연수구에서 출마해 승리한 뒤 내리 3선에 성공했다. 민주당 원내대변인과 최고위원을 지냈고, 윤석열 전 대통령 탄핵 등 주요 국면에서 원내대표를 맡아 당시 당 대표였던 이재명 대통령과 호흡을 맞췄다.
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