‘지각 장마’ 충청까지 북상… 제주 하루새 100mm 호우

당분간 내륙 최고 기온 30도 이상
제주와 남부지방에서 시작된 장마가 7월 첫날 충청권까지 북상했다. 수도권은 아직 장마 영향권에 들지 않아 더위가 며칠 더 이어질 것으로 보인다.
시간당 20~30mm 강한 소나기
기상청은 1일 “제주와 남부지방은 지난달 30일, 중부지방은 1일부터 장마가 시작됐다”고 밝혔다. 당초 중부지방의 장마는 이번 주말 전후 시작될 것으로 예상됐지만, 정체 전선에 동반된 저기압이 예상보다 강하게 발달하면서 비구름이 빠르게 북상해 충청권까지 영향을 미쳤다.
올해 장마는 예년보다 늦게 시작됐다. 제주의 장마 시작 시기는 1973년 전국에 기상 관측망이 확충된 이래 세 번째로 늦었다. 남부지방과 중부지방 장마도 각각 여섯 번째로 늦었다. 지난해 전국 대부분 지역이 6월 중순 장마에 들어선 것과 비교하면 ‘지각 장마’다.
제주와 전남, 경남 남해안에는 장마 전선의 영향으로 많은 비가 내렸다. 제주에는 지난달 30일 밤부터 1일 새벽까지 100mm 안팎의 비가 내린 가운데 대부분 지역에 호우경보가 발효됐다가 1일 오전 해제됐다. 충청 남부에도 1일 장맛비가 내렸지만 강수량은 5mm 미만에 그쳤다.
2일 장맛비는 잠시 소강상태를 보이겠지만 대기 불안정으로 소나기는 이어질 것으로 전망된다. 이날 오후부터 밤사이에는 전국 내륙을 중심으로, 3일에는 중부지방을 중심으로 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 일부 지역에는 시간당 20∼30mm의 강한 소나기가 쏟아질 것으로 예상돼 시설물 관리와 안전사고, 농작물 관리에 유의해야 한다.
2일 아침 최저기온은 17∼22도, 낮 최고기온은 24∼32도로 예상된다. 당분간 전국 내륙의 낮 최고기온이 30도 이상으로 오르겠고, 중부 내륙은 체감온도가 33도 안팎까지 올라 무더운 날씨가 이어질 것으로 전망된다.
신예린 기자 yrin@donga.com
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