개그맨 이진호, 불법도박·음주운전 혐의 불구속 기소

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 26일 21시 08분

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인터넷 불법 도박 사실을 털어놓은 개그맨 이진호가 22일 오후 서울 강남경찰서에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 2024.10.22 뉴스1
인터넷 불법 도박 사실을 털어놓은 개그맨 이진호가 22일 오후 서울 강남경찰서에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 2024.10.22 뉴스1
불법도박과 음주운전 혐의를 받는 개그맨 이진호(39)가 불구속 상태로 재판에 넘겨졌다.

26일 법조계에 따르면 수원지검 여주지청은 지난달 29일 불법도박 및 도로교통법 위반(음주운전) 혐의로 이진호를 불구속 기소했다.

이진호는 2020년부터 인터넷 불법 도박사이트 등을 이용하며 수차례 도박을 한 혐의를 받고 있다.

이진호는 2024년 10월 소셜네트워크서비스(SNS)에 글을 올려 “2020년부터 인터넷 사이트에서 불법 도박을 했다”고 실토한 바 있다.

또 그는 지난해 9월 24일 새벽 인천시에서 주거지인 경기 양평군까지 100㎞가량 음주운전을 한 혐의도 받는다.

당시 그의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준(0.08％ 이상)으로 나타났다. 이진호는 경찰 조사에서 음주운전 혐의를 시인했다.

한편 그는 올해 4월 1일 자택에서 뇌출혈로 쓰러진 후 현재까지 치료를 받고 있다.

김형민 기자 kalssam35@donga.com
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