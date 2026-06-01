내 마음은 어떤 색?… 아동-청소년 말 못한 속마음, 카드로 알린다

뷰티 브랜드 위시컴퍼니는 최근 웰니스 콘텐츠 ‘마인드눅’을 통해 아동·청소년의 마음건강을 위한 콘텐츠와 제품을 개발했다. 마인드눅의 제품은 자신의 감정을 말로 표현하기 어려운 아동과 청소년이 자신의 마음을 인식하고 카드, 오디오, 색칠공부 책 등을 통해 표현하도록 돕는다. 아동·청소년기는 자기 이해와 관계 형성의 기초가 만들어지는 시기라는 점에 주목했다.
‘하루 한 장 어린이 마음 성장 카드’는 정서 발달을 위한 긍정적인 말과 마음 챙김 카드로 구성됐다. 어려운 심리 용어 대신 짧은 문장과 질문을 통해 어린이가 자신의 감정을 자연스럽게 발견하고 표현하도록 했다. 40가지 국문과 영문으로 쓰인 이른바 ‘긍정 확언’으로 구성돼 어린이가 자신과 타인에 대한 감정 표현 언어를 자연스럽게 익히도록 했다. 긍정 확언은 내가 바라는 모습과 마음가짐을 표현한 문구를 말한다. 반복적으로 말하면 자존감 향상 등 심리적으로 긍정적인 효과를 낸다.
‘어린이 마음 성장 놀이 패키지’는 발달심리학자에게 자문해 만들었으며 카드, 오디오, 색칠공부 책이 포함돼 있다. 읽기, 듣기, 표현하기 과정을 연결해 어린이가 감정을 인식하고 조절하며 표현할 수 있도록 됐다. 마인드눅의 제품은 청소년상담복지센터 등에서 자신의 감정을 말하기 어려울 때 카드의 문장을 골라 심리적 상태를 쉽게 설명하고 마음을 표현하는 도구로 활용되고 있다. 아동과 성인 간에 마음을 주제로 한 대화가 진행되도록 보조 도구 역할을 하는 것이다.
마인드눅은 소비자 참여형 사회공헌도 실천하고 있다. 소비자가 신제품을 구매하면 판매금액 일부가 한국생명존중희망재단에 기탁되며 기부금은 자살 예방과 생명존중문화 조성 활동에 쓰인다.
위시컴퍼니는 아동 지원에도 꾸준히 힘쓰고 있다. 2021년 사회공헌 네트워크 행복얼라이언스의 회원사로 가입해 2022년 경남 하동군 결식우려 아동 약 50명에게 1년간 도시락 1만3200개를 지원하는 ‘행복두끼 프로젝트’에 참여했다. 또 지난해 결식우려 아동에게 일상생활 물품을 모아 지원하는 ‘행복상자 캠페인’에도 참여했다. 위시컴퍼니 등 회원사는 위생용품, 건강기능식품 등 약 4억 원어치의 물품 4만5000여 개를 전국 결식우려 아동 2890여 명에게 전달했다.
마한샘 위시컴퍼니 수석 매니저는 “어린이들은 자신의 감정을 말로 표현하는 방법을 배우고 익히는 단계에 있다”며 “마인드눅 제품이 가정과 교육 현장에서 어린이와 성인이 잘 소통할 수 있는 계기를 만들기를 바란다”고 말했다.
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